Confirman ataque a sinagoga en Mánchester como terrorismo

Brasil inauguró una fábrica de mosquitos modificados contra el dengue
La planta, ubicada en Campinas, producirá hasta 190 millones de mosquitos por semana para reducir la transmisión de dengue, zika y chikunguña.
Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas tras un ataque frente a una sinagoga en Mánchester, durante los servicios de Yom Kippur. La policía lo calificó como un incidente terrorista.Internacionales03/10/2025GASTON PAROLA
La Policía de Londres confirmó que el ataque ocurrido el jueves por la tarde frente a la sinagoga de la Congregación Hebrea del Parque Heaton, en Crumpsall, Mánchester, fue declarado un incidente terrorista.
Según informó el comisionado adjunto de la Policía Antiterrorista, Laurence Taylor, tres personas murieron, incluido el atacante que fue abatido por los agentes, mientras que otras tres permanecen en estado grave. La identidad del sospechoso aún no fue revelada por razones de seguridad, aunque se realizaron dos detenciones adicionales vinculadas al hecho.
El jefe de policía del Gran Mánchester, Sir Stephen Watson, detalló que el agresor embistió con su automóvil a los fieles que se encontraban fuera del templo y luego los atacó con un cuchillo. Portaba lo que parecía ser un chaleco explosivo, que finalmente se comprobó era falso.
En el momento del ataque se desarrollaban los servicios de Yom Kippur, una de las fechas más significativas del calendario judío. Watson destacó la acción inmediata del personal de seguridad y de los propios fieles, así como la rápida intervención policial, que impidieron que el agresor ingresara al edificio.
Tras el hecho, la policía reforzó la vigilancia en sinagogas y otros sitios de la comunidad judía en todo el país. “El peligro inmediato parece haber terminado”, aseguró el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, quien pidió a la población evitar la zona mientras se realizan las investigaciones.
