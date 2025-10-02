Hugo Moyano echó a cuatro dirigentes de Camioneros en medio de internas

Cruces ilegales en La Quiaca: así se entra a Bolivia sin control
El histórico jefe del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, decidió apartar a cuatro integrantes de la conducción del gremio en pocos días. A los primeros dos desplazados, Claudio Balazic (secretario Administrativo) y Paulo Villegas (secretario Tesorero), se sumaron luego el prosecretario Administrativo, Alejandro Vanati, y otro dirigente, en medio de fuertes rumores de irregularidades.
Según trascendió, la medida estaría vinculada con una causa judicial abierta en Mar del Plata. La fiscalía N°10, a cargo de Carlos David Bruna, investiga presuntos manejos indebidos de fondos en el hotel 15 de Diciembre, propiedad del sindicato. Entre las pruebas se encuentran cheques firmados por los directivos desplazados.
El gremio comunicó además el cierre temporal del hotel para realizar “reformas”, aunque puertas adentro se multiplican las versiones sobre la influencia de Octavio Argüello, dirigente cercano a Moyano, y el trasfondo de la disputa con su hijo Pablo.
La interna familiar y sindical no es nueva. Desde 2021, Pablo Moyano mantiene un enfrentamiento abierto con su padre, en particular por el rol de Liliana Zulet, esposa del líder camionero, en el manejo de la obra social del gremio. Desde entonces, Pablo quedó al margen de la CGT y se concentró en la conducción del club Deportivo Camioneros, que acaba de lograr el ascenso a la Primera B Metropolitana.
En paralelo, Hugo Moyano dio mayor protagonismo a otros de sus hijos y a dirigentes de confianza como Argüello, a quien elogió públicamente en la última reunión de la CGT. Ahora, el jefe sindical enfrenta el reto de preservar su liderazgo, contener la crisis interna y despegar su figura del proceso judicial que avanza en la Justicia marplatense.
