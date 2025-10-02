Milei enfrenta 66% de insatisfacción y solo 39% de apoyo

La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés, realizada entre el 15 y el 24 de septiembre, encendió señales de alerta para el Gobierno nacional: el 66% de los argentinos se declara insatisfecho con el rumbo del país y solo el 32% manifiesta cierta conformidad.

En paralelo, la aprobación al gobierno de Javier Milei se ubica en un 39%, mientras que el rechazo trepa al 58%, tres puntos más que en julio. Se trata del nivel más bajo desde el inicio de su gestión, según los datos ponderados con un margen de error de ±3,15 puntos.

El malestar se profundiza en mujeres (68%), sectores bajos (77%) y jóvenes menores de 27 años (71%), grupos que en 2023 habían respaldado mayoritariamente a La Libertad Avanza. La caída del poder adquisitivo es un factor clave: los salarios reales retrocedieron un 15% acumulado y, aunque el Gobierno destaca un superávit primario y un préstamo del FMI por 20.000 millones de dólares, el 78% de la población afirma que “el dinero no alcanza”.

A la par, nuevos escándalos impactaron en la percepción pública. El llamado “Libra-gate”, vinculado a la criptomoneda promovida por Milei, genera rechazo en el 71% de los consultados, mientras que denuncias en la Agencia Nacional de Discapacidad incrementaron la preocupación por la corrupción al 35%.

El Índice de Confianza en el Gobierno (UTDT) cayó un 8,2% en septiembre y se ubica en 1,94 puntos, su mínimo histórico bajo esta gestión. Otros sondeos, como los de Zuban-Córdoba y D’Alessio IROL–Berensztein, coinciden en marcar un descenso sostenido de la imagen presidencial.

En el conurbano bonaerense, bastión electoral, la derrota de La Libertad Avanza por 14 puntos frente a Fuerza Patria acentuó el panorama adverso. Mientras tanto, la figura de Karina Milei también sufre desgaste: su imagen negativa alcanza el 71%.

Pese a los números en rojo, el núcleo duro de votantes oficialistas se mantiene: el 76% de la derecha y el 79% de quienes lo apoyaron en 2023 siguen respaldando al Presidente. Sin embargo, el 21% de indecisos aparece como un bloque clave hacia adelante.

El escenario anticipa un segundo año de gestión más áspero, donde los logros macroeconómicos contrastan con una ciudadanía que demanda soluciones concretas en su vida diaria.