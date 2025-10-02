Condenan a dos jóvenes por venta de droga en Venado Tuerto

Milei presenta proyecto de reforma integral del Código Penal
El presidente encabezará el acto en Ezeiza junto a Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona. El nuevo texto incorpora 920 artículos y endurece penas por delitos graves y actuales.
Un joven recibió seis años de prisión y también fue inhabilitado para conducir tras ser responsabilizado por un siniestro vial fatal ocurrido en 2023. Su cómplice fue condenada a cuatro años.Regionales02/10/2025LORENA ACOSTA
Dos jóvenes fueron condenados en Venado Tuerto por la venta de estupefacientes al menudeo. Se trata de Valentín Lucio Vivas, de 22 años, y Sasha Ailín Maldonado, de 21, quienes aceptaron su responsabilidad en el marco de un juicio abreviado tramitado en los tribunales de la ciudad. La sentencia fue dictada por el juez Leandro Martín, a partir de la investigación llevada adelante por el fiscal Damián Cassullo.
Vivas recibió seis años de prisión efectiva y fue inhabilitado por diez años para conducir vehículos. La sanción incluyó, además, la condena por un hecho previo: un homicidio culposo ocurrido en 2023, en el que falleció una joven en un siniestro vial. Maldonado, por su parte, fue sentenciada a cuatro años de prisión.
El hecho que originó la investigación tuvo lugar el 1 de marzo de 2025, cerca de las 3 de la madrugada, cuando ambos circulaban en una motocicleta y fueron interceptados por la policía en la esquina de Francia y 25 de Mayo. Durante la requisa, se hallaron envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y dos celulares en poder de Maldonado. De acuerdo con el fiscal, el material estaba destinado a la venta al menudeo. Ambos fueron condenados también por resistencia a la autoridad.
En cuanto al antecedente vial, Cassullo recordó que la víctima fue Martina Ailén León, de 20 años, quien falleció el 30 de julio de 2023 en la intersección de Santa Fe y Pellegrini. En ese momento, Vivas –entonces de 20 años– conducía una motocicleta en la que trasladaba a León, bajo los efectos del alcohol y de manera imprudente. Al intentar adelantarse a un automóvil, perdió el control y provocó que la joven saliera despedida, golpeara su cabeza contra el pavimento y muriera en el acto.
Tanto Vivas como Maldonado admitieron los hechos y aceptaron las penas impuestas en la modalidad de juicio abreviado, avalada por la defensa.
