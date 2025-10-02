Fútbol - Los Andes clasificó a la Fase Final y sueña con la Promoción

La definición por el último lugar disponible en la Fase Final de la Liga Venadense tuvo emociones hasta el final. Este miércoles por la noche, en Rufino, Los Andes FBC derrotó 2 a 1 a Matienzo y aseguró su pase a la siguiente instancia, manteniendo vivo el sueño de llegar a la Promoción.

El local abrió el marcador a través de Jonatan Morales, pero la reacción del conjunto de San Eduardo llegó de la mano de Igor Carzolio y Mauro Pons, quienes dieron vuelta el resultado y sellaron la clasificación.

En paralelo, Deportivo Chapuy y Náutico Melincué estaban obligados a ganar y esperar una caída de Los Andes para tener chances, pero empataron 4 a 4 y quedaron sin posibilidades.

Con este resultado, quedaron definidos los dos grupos de la Fase Final, que reunirá a los equipos que no lograron el ascenso directo y a los ganadores de las Zonas Repechaje. El formato será de todos contra todos, a dos rondas, y los vencedores de cada grupo jugarán la Promoción ante los equipos que terminen en el puesto 13 y 14 de la División A.

Así quedaron los grupos:

Fase Final E

San Martín (2° Zona Campeonato A)

Central Argentino (3° Zona Campeonato B)

Avellaneda (4° Zona Campeonato A)

Ben Hur (1° Zona Repechaje D)

Fase Final F

Ciudad Nueva (2° Zona Campeonato B)

Jorge Newbery de Rufino (3° Zona Campeonato A)

Independiente de Villa Cañás (4° Zona Campeonato B)

Los Andes (1° Zona Repechaje C)