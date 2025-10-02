Choque entre dos aviones en LaGuardia dejó un herido

La OIEA alertó sobre cortes de energía en Chernóbil
El organismo internacional informó que generadores de emergencia mantienen la electricidad en el Nuevo Confinamiento Seguro de la planta.
Dos aeronaves de Delta colisionaron en la pista de rodaje. Un tripulante sufrió heridas leves y fue trasladado a un hospital.Internacionales02/10/2025SOFIA ZANOTTI
Un incidente aéreo se registró en la noche del miércoles en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, cuando dos aviones regionales de Delta Air Lines chocaron a baja velocidad mientras circulaban por la pista de rodaje.
Según informó la aerolínea, el accidente ocurrió cuando el ala de un avión que se preparaba para despegar rumbo a Roanoke, Virginia, golpeó el fuselaje de otra aeronave que había arribado desde Charlotte, Carolina del Norte.
Un auxiliar de vuelo resultó herido de manera leve y fue trasladado a un hospital, de acuerdo con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Ninguno de los pasajeros de ambos vuelos sufrió lesiones.
Las operaciones del aeropuerto no se vieron afectadas y los vuelos continuaron con normalidad. Las causas del choque aún se investigan.
En un comunicado, Delta sostuvo: “Trabajaremos con todas las autoridades relevantes para esclarecer lo ocurrido. La seguridad de nuestros clientes y personal está por encima de todo. Pedimos disculpas a nuestros pasajeros por esta experiencia”.
El presidente estadounidense confirmó que Netanyahu aceptó un plan de 20 puntos. Ahora, la decisión está en manos de Hamas.
Más de 775 mil hectáreas fueron consumidas por las llamas. El Gobierno confirmó muertes de fauna silvestre y un impacto ambiental de gran magnitud.
Horas antes, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, anunció que había recibido misiles de fabricación estadounidense Patriot de parte de Israel.
El presidente de Estados Unidos dijo que el pacto, alcanzado en conversaciones con Israel y países árabes, permitirá recuperar rehenes y detener el conflicto. Netanyahu rechazó la solución de dos Estados en la ONU.
El presidente estadounidense confirmó gravámenes de hasta 100% a productos farmacéuticos, muebles y camiones pesados fabricados fuera del país.
El oficialismo no logró negociar con la oposición y se anticipan rechazos a los vetos presidenciales sobre Universidades y el Hospital Garrahan. También avanzarán pedidos de interpelación a figuras del gabinete.
La actualización de los impuestos a la nafta y el gasoil fue diferida para noviembre, tras el Decreto 699/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial.
Con 40 años, el boxeador cañaseño disputó una pelea profesional frente a un rival de jerarquía y, aunque perdió por puntos, se llevó el reconocimiento del público y la satisfacción de representar a su ciudad.
Hasta el 17 de octubre los interesados podrán anotarse para formar parte del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios.
La Selección dirigida por Diego Placente enfrenta a Australia en Valparaíso y puede sellar su pase a octavos de final.
El Verde de Villa Cañás y el Tricolor de Venado Tuerto se enfrentarán este miércoles en Murphy para definir al campeón de la Copa de la Liga Venadense.
Alumnos de la sala “San Héctor Valdivielso Sáez” visitaron instituciones y comercios locales para compartir presentes hechos en el Taller de Dibujo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron un acto en el que se anunció el sorteo y adjudicación de 45 casas, 15 de ellas mediante el nuevo sistema de Crédito Nido.