Choque entre dos aviones en LaGuardia dejó un herido

Un incidente aéreo se registró en la noche del miércoles en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, cuando dos aviones regionales de Delta Air Lines chocaron a baja velocidad mientras circulaban por la pista de rodaje.

Según informó la aerolínea, el accidente ocurrió cuando el ala de un avión que se preparaba para despegar rumbo a Roanoke, Virginia, golpeó el fuselaje de otra aeronave que había arribado desde Charlotte, Carolina del Norte.

Un auxiliar de vuelo resultó herido de manera leve y fue trasladado a un hospital, de acuerdo con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Ninguno de los pasajeros de ambos vuelos sufrió lesiones.

Las operaciones del aeropuerto no se vieron afectadas y los vuelos continuaron con normalidad. Las causas del choque aún se investigan.

En un comunicado, Delta sostuvo: “Trabajaremos con todas las autoridades relevantes para esclarecer lo ocurrido. La seguridad de nuestros clientes y personal está por encima de todo. Pedimos disculpas a nuestros pasajeros por esta experiencia”.