Niños recorrieron Villa Cañás con regalos por la Primavera

En el marco del Día de la Primavera, los niños y niñas de la sala “San Héctor Valdivielso Sáez” realizaron una recorrida por diferentes instituciones y comercios de Villa Cañás.



Con gran entusiasmo, entregaron presentes elaborados por ellos mismos en el Taller de Dibujo, coordinado por la profesora Jorgelina Godoy. La propuesta buscó fomentar la creatividad, el compañerismo y el vínculo con la comunidad.



La iniciativa fue recibida con alegría por los vecinos, quienes agradecieron el gesto y compartieron la jornada con los pequeños. Desde la sala destacaron la importancia de generar este tipo de actividades que acercan a las infancias a la vida comunitaria y promueven valores de integración y solidaridad.



