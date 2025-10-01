Niños recorrieron Villa Cañás con regalos por la Primavera

La institución celebró 50 años de compromiso con las infancias
Asociación Cooperadora, Club de Madres y personal se unieron para conmemorar medio siglo de trabajo, amor y dedicación a la niñez.
Alumnos de la sala “San Héctor Valdivielso Sáez” visitaron instituciones y comercios locales para compartir presentes hechos en el Taller de Dibujo.Villa Cañás01/10/2025SOFIA ZANOTTI
En el marco del Día de la Primavera, los niños y niñas de la sala “San Héctor Valdivielso Sáez” realizaron una recorrida por diferentes instituciones y comercios de Villa Cañás.
Con gran entusiasmo, entregaron presentes elaborados por ellos mismos en el Taller de Dibujo, coordinado por la profesora Jorgelina Godoy. La propuesta buscó fomentar la creatividad, el compañerismo y el vínculo con la comunidad.
La iniciativa fue recibida con alegría por los vecinos, quienes agradecieron el gesto y compartieron la jornada con los pequeños. Desde la sala destacaron la importancia de generar este tipo de actividades que acercan a las infancias a la vida comunitaria y promueven valores de integración y solidaridad.
Hasta el 17 de octubre los interesados podrán anotarse para formar parte del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios.
Alumnos de 3º grado de distintas escuelas locales participaron de la jornada recreativa “Infancias Jugadas”, enmarcada en el programa provincial Santa Fe en Movimiento.
El martes 14 de octubre se realizará una campaña de recolección y concientización ambiental en la Cooperativa Federada, organizada por Campo Limpio junto al municipio.
Más de 200 vecinos disfrutaron de gastronomía, música y cultura en el Predio Mirtha Legrand. El evento fue declarado de interés turístico provincial.
Más de mil vecinos y visitantes disfrutaron de una jornada llena de tradición, cultura y sabores en el Predio Mirtha Legrand.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
Belgrano empató 1-1 con Barracas Central, pero el tanto anulado en el primer tiempo generó indignación en los hinchas y abrió un nuevo capítulo de críticas al VAR.
El expresidente reveló detalles del encuentro con Javier Milei y Guillermo Francos. Ambos destacaron la importancia de retomar el diálogo tras más de un año.
El hombre estaba prófugo desde 2019, acusado de abusar sexualmente de un menor durante más de una década. Fue localizado en barrio Las Flores y trasladado a Melincué.
La Policía Federal detuvo a una mujer y secuestró estupefacientes en un procedimiento que incluyó un allanamiento domiciliario en Venado Tuerto.
El presidente habló en la Sociedad Rural durante la presentación del libro de Salvador Di Stefano. Reafirmó que “la dirección es la correcta” y pidió apoyo en las elecciones de octubre.
El ministro de Obras Públicas anunció que la localidad será sede de una nueva alcaidía regional, con capacidad para 320 personas y criterios modernos de infraestructura.