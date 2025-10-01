Mercado Pago y Cocos suspendieron la venta de dólar oficial

Luz y gas suben en promedio 1,9% desde octubre
Los entes reguladores oficializaron los nuevos cuadros tarifarios que rigen desde este miércoles. El ajuste impacta en todo el país.
Economía01/10/2025LORENA ACOSTA
En una jornada marcada por la incertidumbre en el mercado de cambios, dos de las principales billeteras virtuales del país, Mercado Pago y Cocos Capital, interrumpieron la posibilidad de comprar dólar oficial a través de sus aplicaciones.
La decisión fue comunicada primero por Ariel Sbdar, CEO de Cocos, quien expresó en redes sociales: “Nos pidieron apagar”. La orden habría provenido del Banco Industrial (BIND), entidad proveedora de dólares oficiales tanto para Cocos como para la plataforma de Marcos Galperin.
Ante la ola de rumores sobre un eventual endurecimiento del cepo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, desmintió modificaciones en las reglas cambiarias. “No hubo ninguna medida, no cambia nada en términos normativos. Lo que aclaramos fue una interpretación errónea de la normativa por parte de algunas fintech”, señaló en declaraciones radiales.
Bausili remarcó que la compraventa de dólares solo puede realizarse a través de bancos y casas de cambio autorizadas, y que el BCRA no dialogó con las billeteras virtuales, sino únicamente con los bancos bajo su regulación.
La suspensión coincidió con un día de fuerte presión cambiaria, en el que el dólar oficial subió a $1.400 en el Banco Nación y el Gobierno volvió a restringir operaciones financieras para desactivar maniobras de “rulo”.
Si bien en el mercado se interpretó la medida como una señal de mayor control cambiario, Bausili negó esa lectura y aseguró que no hay un nuevo cepo en marcha: “Cada vez que las condiciones lo permitieron, eliminamos restricciones. Estas versiones son meras especulaciones electorales”, sostuvo.
