Javier “Gori” Díaz volvió al ring en Bahía Blanca y dejó en alto a Villa Cañás

Studebaker y Jorge Newbery, cara a cara por la Copa de la Liga
El Verde de Villa Cañás y el Tricolor de Venado Tuerto se enfrentarán este miércoles en Murphy para definir al campeón de la Copa de la Liga Venadense.
Con 40 años, el boxeador cañaseño disputó una pelea profesional frente a un rival de jerarquía y, aunque perdió por puntos, se llevó el reconocimiento del público y la satisfacción de representar a su ciudad.Deportes del Sur01/10/2025GASTON PAROLA
El pasado fin de semana, Villa Cañás tuvo un representante de lujo en Bahía Blanca. Javier “Gori” Díaz, acompañado por su histórico rincón Tomás “Tachuela” Herrera, se subió nuevamente al cuadrilátero para enfrentar al bonaerense Juan Cruz “El Apache” Cacheiro en una velada con 14 peleas amateur y cierre profesional.
A sus 40 años, Díaz mostró experiencia y temple para sostener los seis rounds pactados, pese a llegar con pocos días de preparación. Finalmente, los jueces dieron el triunfo a su rival por puntos, aunque el cañaseño destacó que lo más importante fue terminar de pie y haber brindado un gran espectáculo.
“Hoy me buscan como probador, pero sigo fuerte y con ganas de pelear. Me trataron muy bien en Bahía Blanca, fue una experiencia única y espero que pueda abrirme puertas afuera del país”, señaló el púgil.
Tachuela Herrera, quien lo acompaña desde siempre, subrayó: “Más allá del resultado, Javier dejó muy bien parado a Villa Cañás. La gente lo aplaudió de pie y eso vale más que cualquier tarjeta de juez”.
El boxeador agradeció a quienes lo apoyan en cada presentación, entre ellos comerciantes locales, amigos y al Club Sporman. También pidió mayor respaldo a los deportistas de la región que, muchas veces, hacen todo “a pulmón” para poder competir.
El equipo de Carmen empató 2-2 con Avellaneda y logró el salto de categoría. Además, se disputó la fecha completa de la máxima división con resultados que reacomodaron la tabla.
La Asociación Santafesina se coronó en el Provincial Sub 15 masculino al vencer en la final a la Venadense por 71-58. El torneo reunió a ocho selecciones en Venado Tuerto.
Toda la actividad se concentrará este domingo a las 15:30. En División A se jugará la 12ª fecha, mientras que en la B se definirá el segundo ascenso y los primeros clasificados en repechaje.
El entrenador de Sportsman coordina al grupo de promesas de 14 y 15 años que representará a la región en el certamen provincial.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
Belgrano empató 1-1 con Barracas Central, pero el tanto anulado en el primer tiempo generó indignación en los hinchas y abrió un nuevo capítulo de críticas al VAR.
El expresidente reveló detalles del encuentro con Javier Milei y Guillermo Francos. Ambos destacaron la importancia de retomar el diálogo tras más de un año.
El hombre estaba prófugo desde 2019, acusado de abusar sexualmente de un menor durante más de una década. Fue localizado en barrio Las Flores y trasladado a Melincué.
La Policía Federal detuvo a una mujer y secuestró estupefacientes en un procedimiento que incluyó un allanamiento domiciliario en Venado Tuerto.
El presidente habló en la Sociedad Rural durante la presentación del libro de Salvador Di Stefano. Reafirmó que “la dirección es la correcta” y pidió apoyo en las elecciones de octubre.
El ministro de Obras Públicas anunció que la localidad será sede de una nueva alcaidía regional, con capacidad para 320 personas y criterios modernos de infraestructura.