Javier “Gori” Díaz volvió al ring en Bahía Blanca y dejó en alto a Villa Cañás

El pasado fin de semana, Villa Cañás tuvo un representante de lujo en Bahía Blanca. Javier “Gori” Díaz, acompañado por su histórico rincón Tomás “Tachuela” Herrera, se subió nuevamente al cuadrilátero para enfrentar al bonaerense Juan Cruz “El Apache” Cacheiro en una velada con 14 peleas amateur y cierre profesional.

A sus 40 años, Díaz mostró experiencia y temple para sostener los seis rounds pactados, pese a llegar con pocos días de preparación. Finalmente, los jueces dieron el triunfo a su rival por puntos, aunque el cañaseño destacó que lo más importante fue terminar de pie y haber brindado un gran espectáculo.

“Hoy me buscan como probador, pero sigo fuerte y con ganas de pelear. Me trataron muy bien en Bahía Blanca, fue una experiencia única y espero que pueda abrirme puertas afuera del país”, señaló el púgil.

Tachuela Herrera, quien lo acompaña desde siempre, subrayó: “Más allá del resultado, Javier dejó muy bien parado a Villa Cañás. La gente lo aplaudió de pie y eso vale más que cualquier tarjeta de juez”.

El boxeador agradeció a quienes lo apoyan en cada presentación, entre ellos comerciantes locales, amigos y al Club Sporman. También pidió mayor respaldo a los deportistas de la región que, muchas veces, hacen todo “a pulmón” para poder competir.