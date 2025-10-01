Infancias jugadas en el Prado Español

Alumnos de 3º grado de distintas escuelas locales participaron de la jornada recreativa “Infancias Jugadas”, enmarcada en el programa provincial Santa Fe en Movimiento.

Villa Cañás01/10/2025
Niños y niñas del nivel primario disfrutaron este martes de una jornada de juegos y recreación en el predio del Prado Español, bajo la propuesta “Infancias Jugadas”, parte del programa provincial Santa Fe en Movimiento.
La actividad reunió a estudiantes de 3º grado de la Escuela Normal Superior N°38 “Domingo F. Sarmiento”, el Colegio San José, la Escuela N°178 “Juan Cañás” y la Escuela N°6422 “Manuel Belgrano”.
Durante el encuentro se desarrollaron dinámicas deportivas y juegos motores, con el propósito de promover la participación de las infancias en actividades de iniciación deportiva.

Desde la organización destacaron que se trata de una propuesta inclusiva, que prioriza la participación, la convivencia y el disfrute colectivo, más allá de los resultados.
