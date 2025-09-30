Santa Fe cuestiona las cifras de pobreza del Indec

Pullaro cuestiona la baja de retenciones y apunta al Gobierno
El gobernador de Santa Fe criticó que la medida benefició a las agroexportadoras y no a los pequeños productores. También pidió mayor atención al interior productivo.
Política Sta Fe30/09/2025
La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, Victoria Tejeda, expresó su desacuerdo con los últimos datos de pobreza difundidos por el Indec, que indican una baja en los indicadores del Gran Santa Fe y el Gran Rosario. Según la funcionaria, la realidad que se percibe en el territorio “no refleja lo que muestran los informes”, y subrayó que la demanda de asistencia social sigue en aumento.
“Nosotros no lo compartimos. Los que estamos en el territorio vemos a diario cómo crece la demanda de niños, niñas y adultos mayores. Aumentan los pedidos de los gobiernos locales, de comedores, copas de leche e instituciones educativas”, señaló Tejeda en diálogo con la prensa.
De acuerdo con el Indec, el Gran Santa Fe registra un 35,8 % de pobreza, lo que equivale a unas 198.310 personas, de las cuales 34.922 se encuentran en la indigencia. Sin embargo, desde la provincia aseguran que estas cifras no alcanzan a dimensionar la complejidad social en los barrios más vulnerables.
El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo, coincidió en el diagnóstico y advirtió que la proliferación de asentamientos en sectores como Reservorio, Artigas y el Terraplén “es consecuencia directa de la pobreza y la vulnerabilidad económica”.
“Nos preocupa mucho. Estamos trabajando para contener estas situaciones, pero se requiere un esfuerzo conjunto con la provincia y la Nación para garantizar servicios básicos y relocalizar familias”, sostuvo.
Tanto la provincia como el municipio remarcaron la necesidad de profundizar el trabajo en los territorios, con programas de asistencia y seguridad, ante un escenario social que aseguran no coincide con las estadísticas oficiales.
