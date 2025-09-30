Alcaraz, Sinner y Djokovic ya conocen su camino en el Masters 1000 de Shanghai

ANSES: confirman bono de $70.000 para jubilados en octubre
El Gobierno oficializó un refuerzo económico que se sumará al aumento mensual de jubilaciones y pensiones, destinado a quienes perciben los haberes más bajos.
El sorteo del cuadro principal definió los cruces del prestigioso torneo chino, que comenzará este miércoles y se extenderá hasta el 12 de octubre. Habrá seis argentinos en acción.30/09/2025GASTON PAROLA
El Masters 1000 de Shanghai ya tiene todo preparado para recibir a las máximas figuras del circuito. Este lunes se sorteó el cuadro principal y quedaron definidos los caminos de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic y los seis argentinos que participarán del certamen.
Alcaraz, uno de los 32 cabezas de serie, debutará directamente en segunda ronda frente al ganador del choque entre Learner Tien y Miomir Kecmanovic. En tanto, el regreso de Djokovic al circuito genera gran expectativa: el serbio quedó en la parte baja del cuadro, la misma que Jannik Sinner, lo que abre la posibilidad de un duelo entre ambos en semifinales. El italiano arrancará contra el vencedor del cruce entre Daniel Altmaier y un clasificado de la qualy, mientras que “Nole” tendrá como primer rival a Marin Cilic o Corentin Moutet.
La presencia argentina también será protagonista. Francisco Cerúndolo hará su estreno en segunda ronda ante Adrian Mannarino o Matteo Berrettini. Francisco Comesaña y Mariano Navone ingresarán frente a rivales provenientes de la clasificación. Camilo Ugo Carabelli debutará ante Terrence Atmane, y Juan Manuel Cerúndolo, que ingresó por la baja de Tomás Etcheverry, enfrentará al local Yunchaokete Bu. Por su parte, Sebastián Báez tendrá un duro arranque contra el chino Zhizhen Zhang.
El certamen, que se jugará hasta el domingo 12 de octubre, promete duelos de alto nivel y un cuadro cargado de figuras.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
Más de mil vecinos y visitantes disfrutaron de una jornada llena de tradición, cultura y sabores en el Predio Mirtha Legrand.
Daniela Celis informó que el joven dejó la asistencia mecánica y pudo mantener una breve conversación, aunque su pronóstico sigue reservado.
Las declaraciones juradas del diputado libertario muestran inconsistencias: una sociedad valuada en un peso, propiedades con cambios de superficie y fuertes movimientos en dólares.
El expresidente culé deberá comparecer ante la justicia por supuestas irregularidades en las contrataciones de Antoine Griezmann y Malcom, que habrían generado un perjuicio económico de 30 millones de euros para el club.
El siete veces campeón del mundo anunció la muerte de su inseparable bulldog inglés, al que llamó su "mejor amigo", tras varios días de lucha contra una grave neumonía.