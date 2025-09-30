Alcaraz, Sinner y Djokovic ya conocen su camino en el Masters 1000 de Shanghai

El Masters 1000 de Shanghai ya tiene todo preparado para recibir a las máximas figuras del circuito. Este lunes se sorteó el cuadro principal y quedaron definidos los caminos de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic y los seis argentinos que participarán del certamen.

Alcaraz, uno de los 32 cabezas de serie, debutará directamente en segunda ronda frente al ganador del choque entre Learner Tien y Miomir Kecmanovic. En tanto, el regreso de Djokovic al circuito genera gran expectativa: el serbio quedó en la parte baja del cuadro, la misma que Jannik Sinner, lo que abre la posibilidad de un duelo entre ambos en semifinales. El italiano arrancará contra el vencedor del cruce entre Daniel Altmaier y un clasificado de la qualy, mientras que “Nole” tendrá como primer rival a Marin Cilic o Corentin Moutet.

La presencia argentina también será protagonista. Francisco Cerúndolo hará su estreno en segunda ronda ante Adrian Mannarino o Matteo Berrettini. Francisco Comesaña y Mariano Navone ingresarán frente a rivales provenientes de la clasificación. Camilo Ugo Carabelli debutará ante Terrence Atmane, y Juan Manuel Cerúndolo, que ingresó por la baja de Tomás Etcheverry, enfrentará al local Yunchaokete Bu. Por su parte, Sebastián Báez tendrá un duro arranque contra el chino Zhizhen Zhang.

El certamen, que se jugará hasta el domingo 12 de octubre, promete duelos de alto nivel y un cuadro cargado de figuras.