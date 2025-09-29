Milei: “No hay diferencia entre la micro y la macroeconomía”

El presidente Javier Milei afirmó este lunes que “no hay diferencia entre la micro y la macroeconomía” y que esa discusión “en economistas serios no existe”. El mandatario brindó estas declaraciones en una radio de Tierra del Fuego, donde llegó para participar de actividades de campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre.

“Esa división es propia de economistas que se quedaron en conocimientos viejos, previo a 1968. La macro es la suma de toda la micro”, señaló, en respuesta a las críticas sobre la falta de atención a las problemáticas cotidianas del bolsillo ciudadano.

En la entrevista, Milei planteó el escenario electoral: “¿Querés volver a vivir con inflación, con la gente esclavizada a la dádiva y la pobreza explotando, o preferís un país donde la indigencia cae, la economía se recupera y la inflación desaparece de a poco?”.

Respecto al régimen impositivo de Tierra del Fuego, el presidente destacó que se trata de un modelo a replicar: “Es la prueba de que cuando quitás carga fiscal, la economía se expande. El problema no es la ventaja de la isla, sino los impuestos que paga todo el continente”.

En su primera actividad en la provincia, Milei recorrió la planta de Newsan, fabricante de electrodomésticos, donde valoró “el trabajo tecnológico incorporado”.