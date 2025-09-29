Milei: “No hay diferencia entre la micro y la macroeconomía”

Espert declaró una empresa con valor de $1
Las declaraciones juradas del diputado libertario muestran inconsistencias: una sociedad valuada en un peso, propiedades con cambios de superficie y fuertes movimientos en dólares.
El presidente defendió su visión económica en una entrevista radial en Tierra del Fuego, donde encabezará un acto de campaña de La Libertad Avanza.Política 29/09/2025LORENA ACOSTA
El presidente Javier Milei afirmó este lunes que “no hay diferencia entre la micro y la macroeconomía” y que esa discusión “en economistas serios no existe”. El mandatario brindó estas declaraciones en una radio de Tierra del Fuego, donde llegó para participar de actividades de campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre.
“Esa división es propia de economistas que se quedaron en conocimientos viejos, previo a 1968. La macro es la suma de toda la micro”, señaló, en respuesta a las críticas sobre la falta de atención a las problemáticas cotidianas del bolsillo ciudadano.
En la entrevista, Milei planteó el escenario electoral: “¿Querés volver a vivir con inflación, con la gente esclavizada a la dádiva y la pobreza explotando, o preferís un país donde la indigencia cae, la economía se recupera y la inflación desaparece de a poco?”.
Respecto al régimen impositivo de Tierra del Fuego, el presidente destacó que se trata de un modelo a replicar: “Es la prueba de que cuando quitás carga fiscal, la economía se expande. El problema no es la ventaja de la isla, sino los impuestos que paga todo el continente”.
En su primera actividad en la provincia, Milei recorrió la planta de Newsan, fabricante de electrodomésticos, donde valoró “el trabajo tecnológico incorporado”.
El Consejo de Mayo, presidido por Guillermo Francos, discutió esta mañana la propuesta para reducir la cantidad de impuestos. Participaron referentes políticos, empresariales y sindicales.
El diputado radical cuestionó al presidente, a quien acusó de “defraudar” y de convertirse “en lo peor del pasado”. Reclamó un Estado eficiente y políticas que prioricen a las personas.
Tras el triple crimen de La Matanza, el gobernador bonaerense reclamó una estrategia nacional y cuestionó el uso político del tema.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
El Presidente volvió a comunicarse con el líder del PRO para reforzar la gobernabilidad y encarar el tramo final hacia las elecciones de octubre. No se descarta una reunión en los próximos días.
El cuerpo fue encontrado en el kilómetro 617 de la traza nacional. La Justicia analiza si se trató de un accidente de tránsito con fuga del otro vehículo involucrado.
En un partido intenso y con momentos de dominio repartido, la Academia no pudo imponer su localía e Independiente, en el debut de Gustavo Quinteros, estuvo cerca de llevarse el triunfo en la última jugada.
El Xeneize mostró buenas intenciones en el inicio, pero volvió a depender en exceso de Paredes y terminó perdiendo 2-1 frente al Halcón, complicando su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Una investigación reveló que José Luis Espert figura como receptor de 200 mil dólares en la contabilidad atribuida al empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. El diputado no respondió a las consultas.
El pequeño recibió un disparo en la cabeza con un rifle de aire comprimido mientras jugaba en su casa. Permanece internado en estado reservado en el Hospital de Niños.
La comunidad trans exige esclarecer la muerte de Vanesa Jazmín “Yaya” Quiroga, hallada sin vida en la Ruta 33. La Justicia investiga si fue un accidente con fuga o un homicidio.
Más de mil vecinos y visitantes disfrutaron de una jornada llena de tradición, cultura y sabores en el Predio Mirtha Legrand.