Florencia Peña denunció a un militante libertario por difamación

Florencia Peña presentó una denuncia contra Pedro Lantaron, un militante de La Libertad Avanza identificado en redes sociales como @elpittttt, luego de que este asegurara tener un supuesto video sexual de la actriz con el expresidente Alberto Fernández.

“Ya está, esta mina me cansó. No me importa si me denuncia. Tengo el video de ella con Alberto Fernández en el ascensor. Denle like y síganme que se los mando por DM”, publicó Lantaron en su cuenta de X, lo que generó la reacción inmediata de Peña.

La actriz respondió públicamente y confirmó que llevó el caso a la Justicia: “Quiero denunciar en esta red, porque ya lo hice en la Fiscalía correspondiente, a este usuario que amenaza con publicar un video inexistente. Si tanto lo tenés, publicalo bebé. ¿Quién te lo impide?”.

Peña también remarcó que, además de la amenaza de difundir un material inexistente, Lantaron publicó una conversación falsa haciéndose pasar por ella. “El nivel de locura es extremo. Esa no soy yo contestando; jamás escribiría de esa manera”, expresó.

La denuncia fue presentada en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°29, mientras la actriz continúa exponiendo en redes lo que considera una campaña de difamación en su contra.