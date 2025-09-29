Gran éxito en la 2° Fiesta de la Empanada de Hojaldre en Villa Cañás

Villa Cañás vivió este domingo 28 de septiembre la 2° Fiesta de la Empanada de Hojaldre, un evento que reunió a familias, artesanos, instituciones y artistas en el Predio Mirtha Legrand desde las 10.30 horas.

La propuesta combinó gastronomía típica con presentaciones artísticas y actividades culturales que pusieron en valor la identidad de la ciudad. Hubo venta de empanadas, feria de artesanos y emprendedores, además de la participación de instituciones locales a través de stands y un desfile escolar.

El público disfrutó de una amplia grilla de espectáculos: gimnasia artística Enredarte, coro de séptimos, poesía con Ana Morey, dúos de la Escuela Nacional, ritmos con Samy, Academia Celeste y Blanco, Grupo de Danzas del Centro de Jubilados “Vivir con Alegría”, además de las presentaciones de Raíces del Arte, Fuerza Joven y Campirano. También se destacó la tradicional Ronda por la Paz, que convocó a niños, jóvenes y adultos en un emotivo momento de unidad.

La segunda edición de esta celebración se consolidó como una cita anual imperdible en el calendario cañaseño, donde la gastronomía, la cultura y la participación comunitaria se dan la mano en un encuentro que crece año tras año.