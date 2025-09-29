Gran éxito en la 2° Fiesta de la Empanada de Hojaldre en Villa Cañás

Charla sobre salud bucal para niños en los Centros de Día
La odontóloga Daniela Garbocci brindó una jornada educativa sobre higiene y prevención en Villa Cañás.
Más de mil vecinos y visitantes disfrutaron de una jornada llena de tradición, cultura y sabores en el Predio Mirtha Legrand.Villa Cañás29/09/2025GASTON PAROLA
Villa Cañás vivió este domingo 28 de septiembre la 2° Fiesta de la Empanada de Hojaldre, un evento que reunió a familias, artesanos, instituciones y artistas en el Predio Mirtha Legrand desde las 10.30 horas.
La propuesta combinó gastronomía típica con presentaciones artísticas y actividades culturales que pusieron en valor la identidad de la ciudad. Hubo venta de empanadas, feria de artesanos y emprendedores, además de la participación de instituciones locales a través de stands y un desfile escolar.
El público disfrutó de una amplia grilla de espectáculos: gimnasia artística Enredarte, coro de séptimos, poesía con Ana Morey, dúos de la Escuela Nacional, ritmos con Samy, Academia Celeste y Blanco, Grupo de Danzas del Centro de Jubilados “Vivir con Alegría”, además de las presentaciones de Raíces del Arte, Fuerza Joven y Campirano. También se destacó la tradicional Ronda por la Paz, que convocó a niños, jóvenes y adultos en un emotivo momento de unidad.
La segunda edición de esta celebración se consolidó como una cita anual imperdible en el calendario cañaseño, donde la gastronomía, la cultura y la participación comunitaria se dan la mano en un encuentro que crece año tras año.
Un hombre mayor de edad perdió el control de su motocicleta y cayó al pavimento. Fue atendido en el lugar por lesiones leves.
El cuartel de Bomberos Voluntarios convoca a vecinos de la ciudad a sumarse al cuerpo activo. La inscripción permanecerá abierta hasta el 17 de octubre.
El cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás sumó una autobomba Scania con capacidad de 8.000 litros y presentó avances en infraestructura y formación del cuerpo activo, en un proceso sostenido de crecimiento con apoyo estatal y comunitario.
El Jardín San José de Villa Cañás realiza su proyecto “un plantín por un alimento” con apoyo municipal. Lo recaudado será destinado a Cáritas Parroquial.
Un hombre con dos pedidos de captura, uno por abigeato, fue detenido en una vivienda de Villa Cañás tras un operativo policial ordenado por la Fiscalía.
Robertito Funes fue agredido mientras cubría la movilización por las tres jóvenes asesinadas. La marcha, convocada por Ni Una Menos, terminó con forcejeos y tensión en el Congreso.
El ex Gran Hermano permanece internado en Moreno tras su accidente en moto. Su familia informó una pequeña evolución y pidió continuar con las cadenas de oración.
El cuerpo fue encontrado en el kilómetro 617 de la traza nacional. La Justicia analiza si se trató de un accidente de tránsito con fuga del otro vehículo involucrado.
El equipo de Marcelo Gallardo no logra salir de la crisis: cayó 2-1 ante Deportivo Riestra, sumó su cuarta derrota consecutiva y llega golpeado al duelo de Copa Argentina frente a Racing.
En un partido intenso y con momentos de dominio repartido, la Academia no pudo imponer su localía e Independiente, en el debut de Gustavo Quinteros, estuvo cerca de llevarse el triunfo en la última jugada.
El Xeneize mostró buenas intenciones en el inicio, pero volvió a depender en exceso de Paredes y terminó perdiendo 2-1 frente al Halcón, complicando su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Una investigación reveló que José Luis Espert figura como receptor de 200 mil dólares en la contabilidad atribuida al empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. El diputado no respondió a las consultas.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.