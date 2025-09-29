Facundo Manes: críticas a Milei y llamado a una nueva alternativa

El diputado nacional de la UCR, Facundo Manes, lanzó fuertes críticas contra el presidente Javier Milei al afirmar que “defraudó” y que “se convirtió en lo peor del pasado”. En sus declaraciones, planteó la necesidad de construir una alternativa política bajo la consigna: “Ni lo de antes, ni los de ahora, para adelante”.

Manes sostuvo que el Estado argentino “no funciona”, pero aclaró que en lugar de eliminarlo se debe “hacerlo más eficiente, más inteligente, más dinámico”. En esa línea, pidió establecer políticas de Estado en cada área, con un horizonte de prosperidad.

“El problema argentino excede lo económico, es un problema de valores. Los argentinos estamos rotos por dentro y vivimos una epidemia de trastornos mentales”, advirtió el neurocientífico, quien señaló que el actual gobierno “no pone como prioridad al ser humano”.

El legislador remarcó que los jóvenes sienten que “para hacer plata en la Argentina hay que ser narco, futbolista o político corrupto”, lo que refleja la falta de modelos y valores que generen esperanza.

En relación al presidente, Manes expresó que “vino a combatir la casta y está destruyendo a la clase media, a la sociedad, a los jubilados, discapacitados, médicos, científicos, trabajadores, pymes y comercios”. También comparó al oficialismo con el kirchnerismo al asegurar que “La Cámpora y el populismo de derecha de Milei y Patricia Bullrich son dos caras de la misma moneda”.

Por último, advirtió que “los líderes populistas apelan al tribalismo, que sirve para ganar elecciones pero no para gobernar”, y citó a Domingo Faustino Sarmiento: “Todos los problemas son de educación”.