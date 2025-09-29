Carteles contra Milei en la llegada a Ushuaia

Enfermedades cardiovasculares causan el 26% de las muertes en Argentina
El impacto es mayor en mujeres, y especialistas remarcan la importancia de la prevención y los chequeos médicos periódicos.
El presidente visita Tierra del Fuego y el centro de la capital amaneció con afiches y pintadas de rechazo. Además, vecinos convocaron a una movilización en defensa de la industria y los trabajadores.País29/09/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei arribará este lunes a Ushuaia, en el marco de la campaña para las legislativas nacionales de octubre. Sin embargo, la ciudad capital de Tierra del Fuego lo recibió con un clima de tensión: durante la madrugada aparecieron carteles y pintadas con mensajes de repudio a su visita.
Entre las frases más repetidas se pudo leer “Patria o Milei” y consignas contra su gabinete, con menciones directas a los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich. También hubo alusiones a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, con acusaciones vinculadas a supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.
En paralelo, organizaciones vecinales convocaron a una concentración para las 16 horas en la Plaza Cívica. El encuentro se plantea “en defensa de la industria, los jubilados, los trabajadores, los estudiantes y las personas con discapacidad”, con un mensaje claro: “La Patria no se vende, fuera Milei, go home”.
Durante su paso por Ushuaia, el mandatario tiene previsto encabezar un acto junto a candidatos de La Libertad Avanza en la provincia y replicar este esquema en otras diez jurisdicciones en las próximas semanas.
Desde sus redes sociales, Milei ratificó su estrategia electoral: “Nos vemos en Tierra del Fuego. A no aflojar. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”.
El impacto es mayor en mujeres, y especialistas remarcan la importancia de la prevención y los chequeos médicos periódicos.
Una investigación reveló que José Luis Espert figura como receptor de 200 mil dólares en la contabilidad atribuida al empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. El diputado no respondió a las consultas.
El cuerpo fue encontrado en el kilómetro 617 de la traza nacional. La Justicia analiza si se trató de un accidente de tránsito con fuga del otro vehículo involucrado.
El senador provincial advirtió que el narcotráfico se intensifica por la falta de control en los límites del país y vinculó el crimen de tres jóvenes en Florencio Varela con la precarización del delito.
En el Foro Iberoamericano de Bariloche, mandatarios provinciales expresaron su malestar con el Gobierno y condicionaron una foto de unidad a lo que suceda en las elecciones de octubre.
El presidente anunció un evento gratuito para el 6 de octubre, donde combinará música y la presentación de su obra “La construcción del milagro”.
Robertito Funes fue agredido mientras cubría la movilización por las tres jóvenes asesinadas. La marcha, convocada por Ni Una Menos, terminó con forcejeos y tensión en el Congreso.
El ex Gran Hermano permanece internado en Moreno tras su accidente en moto. Su familia informó una pequeña evolución y pidió continuar con las cadenas de oración.
El cuerpo fue encontrado en el kilómetro 617 de la traza nacional. La Justicia analiza si se trató de un accidente de tránsito con fuga del otro vehículo involucrado.
El equipo de Marcelo Gallardo no logra salir de la crisis: cayó 2-1 ante Deportivo Riestra, sumó su cuarta derrota consecutiva y llega golpeado al duelo de Copa Argentina frente a Racing.
En un partido intenso y con momentos de dominio repartido, la Academia no pudo imponer su localía e Independiente, en el debut de Gustavo Quinteros, estuvo cerca de llevarse el triunfo en la última jugada.
El Xeneize mostró buenas intenciones en el inicio, pero volvió a depender en exceso de Paredes y terminó perdiendo 2-1 frente al Halcón, complicando su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Una investigación reveló que José Luis Espert figura como receptor de 200 mil dólares en la contabilidad atribuida al empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. El diputado no respondió a las consultas.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.