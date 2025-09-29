Carteles contra Milei en la llegada a Ushuaia

El presidente Javier Milei arribará este lunes a Ushuaia, en el marco de la campaña para las legislativas nacionales de octubre. Sin embargo, la ciudad capital de Tierra del Fuego lo recibió con un clima de tensión: durante la madrugada aparecieron carteles y pintadas con mensajes de repudio a su visita.



Entre las frases más repetidas se pudo leer “Patria o Milei” y consignas contra su gabinete, con menciones directas a los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich. También hubo alusiones a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, con acusaciones vinculadas a supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.



En paralelo, organizaciones vecinales convocaron a una concentración para las 16 horas en la Plaza Cívica. El encuentro se plantea “en defensa de la industria, los jubilados, los trabajadores, los estudiantes y las personas con discapacidad”, con un mensaje claro: “La Patria no se vende, fuera Milei, go home”.



Durante su paso por Ushuaia, el mandatario tiene previsto encabezar un acto junto a candidatos de La Libertad Avanza en la provincia y replicar este esquema en otras diez jurisdicciones en las próximas semanas.

Desde sus redes sociales, Milei ratificó su estrategia electoral: “Nos vemos en Tierra del Fuego. A no aflojar. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”.