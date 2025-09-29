Reclamo de justicia por la muerte de Yaya en Venado

La ciudad de Venado Tuerto y la región quedaron conmocionadas tras conocerse la muerte de Vanesa Jazmín “Yaya” Quiroga, una mujer trans de 44 años cuyo cuerpo fue hallado en la madrugada del domingo sobre la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 617.

El caso está bajo investigación judicial. La fiscalía y la policía trabajan sobre la hipótesis inicial de un accidente de tránsito con fuga, aunque no descartan otras posibilidades. La causa fue caratulada provisoriamente como homicidio culposo y se esperan los resultados de la autopsia y de las pericias viales.

La comunidad trans local difundió un comunicado en el que subrayó la gravedad del hecho y reclamó respuestas. “No sabemos si fue víctima de un accidente o de un crimen. Lo que sí sabemos es que estas situaciones no son aisladas”, señalaron.

Las organizaciones remarcaron que muchas mujeres trans quedan expuestas “a la violencia, al abandono y a la impunidad” en su vida cotidiana. “Pedimos respeto, pedimos justicia, pedimos memoria. No queremos más compañeras muertas en las rutas, en las calles, en los márgenes”, expresaron.

Los familiares de Yaya fueron notificados de las diligencias judiciales y aportaron información relevante a la causa, a la espera de que el proceso avance con celeridad.