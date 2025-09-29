Reclamo de justicia por la muerte de Yaya en Venado

Nene de tres años herido de bala en Santa Fe
El pequeño recibió un disparo en la cabeza con un rifle de aire comprimido mientras jugaba en su casa. Permanece internado en estado reservado en el Hospital de Niños.
La comunidad trans exige esclarecer la muerte de Vanesa Jazmín “Yaya” Quiroga, hallada sin vida en la Ruta 33. La Justicia investiga si fue un accidente con fuga o un homicidio.Policiales 29/09/2025SOFIA ZANOTTI
La ciudad de Venado Tuerto y la región quedaron conmocionadas tras conocerse la muerte de Vanesa Jazmín “Yaya” Quiroga, una mujer trans de 44 años cuyo cuerpo fue hallado en la madrugada del domingo sobre la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 617.
El caso está bajo investigación judicial. La fiscalía y la policía trabajan sobre la hipótesis inicial de un accidente de tránsito con fuga, aunque no descartan otras posibilidades. La causa fue caratulada provisoriamente como homicidio culposo y se esperan los resultados de la autopsia y de las pericias viales.
La comunidad trans local difundió un comunicado en el que subrayó la gravedad del hecho y reclamó respuestas. “No sabemos si fue víctima de un accidente o de un crimen. Lo que sí sabemos es que estas situaciones no son aisladas”, señalaron.
Las organizaciones remarcaron que muchas mujeres trans quedan expuestas “a la violencia, al abandono y a la impunidad” en su vida cotidiana. “Pedimos respeto, pedimos justicia, pedimos memoria. No queremos más compañeras muertas en las rutas, en las calles, en los márgenes”, expresaron.
Los familiares de Yaya fueron notificados de las diligencias judiciales y aportaron información relevante a la causa, a la espera de que el proceso avance con celeridad.
Tenía una recompensa de 20 millones de pesos. Estaba acusado de asociación ilícita y vinculado al juego clandestino en Rosario.
Un tribunal confirmó la condena a Juan José Ángel Domínguez por el crimen cometido en 2020 en Santa Isabel. El fallo remarcó el carácter de femicidio vinculado.
La mujer entregó a la policía una caja con 32 gramos de droga hallada en su casa. La Fiscalía dispuso la prohibición de contacto entre ambos.
En allanamientos simultáneos, la Policía Federal secuestró más de 800 pastillas de éxtasis, distintas drogas y dinero en efectivo. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal.
La Policía detuvo a una mujer de 27 años y secuestró un arma, drogas y dinero en un operativo ordenado por la Justicia.
Robertito Funes fue agredido mientras cubría la movilización por las tres jóvenes asesinadas. La marcha, convocada por Ni Una Menos, terminó con forcejeos y tensión en el Congreso.
El ex Gran Hermano permanece internado en Moreno tras su accidente en moto. Su familia informó una pequeña evolución y pidió continuar con las cadenas de oración.
El cuerpo fue encontrado en el kilómetro 617 de la traza nacional. La Justicia analiza si se trató de un accidente de tránsito con fuga del otro vehículo involucrado.
El equipo de Marcelo Gallardo no logra salir de la crisis: cayó 2-1 ante Deportivo Riestra, sumó su cuarta derrota consecutiva y llega golpeado al duelo de Copa Argentina frente a Racing.
En un partido intenso y con momentos de dominio repartido, la Academia no pudo imponer su localía e Independiente, en el debut de Gustavo Quinteros, estuvo cerca de llevarse el triunfo en la última jugada.
El Xeneize mostró buenas intenciones en el inicio, pero volvió a depender en exceso de Paredes y terminó perdiendo 2-1 frente al Halcón, complicando su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Una investigación reveló que José Luis Espert figura como receptor de 200 mil dólares en la contabilidad atribuida al empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. El diputado no respondió a las consultas.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.