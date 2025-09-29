Mujer murió en Miramar al fallar su paracaídas

Tragedia en Miramar: una mujer de 52 años murió al fallar su paracaídas durante un salto de una avioneta.

Tragedia en Miramar: una mujer de 52 años murió al fallar su paracaídas durante un salto de una avioneta.

Una mujer de 52 años murió este domingo en Miramar al fallar su paracaídas durante un salto desde una avioneta. El hecho ocurrió alrededor de las 14 en el aeroclub local, ubicado en el kilómetro 5,5 de la ruta 77.

La víctima fue identificada como Rosana Mabel Back, oriunda de Misiones, quien se arrojó junto a un grupo de conocidos y miembros de la Asociación Civil Paracaidismo de Mar del Plata. Según las primeras informaciones, el equipo que utilizaba —de uso personal— habría sufrido un desperfecto que impidió la apertura del paracaídas. La mujer impactó contra el césped y murió en el acto.

Al lugar acudieron efectivos policiales que constataron el deceso y secuestraron el arnés y la mochila del paracaídas para realizar peritajes. La investigación quedó en manos del fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia, de la UFI N°11, quien ordenó la autopsia del cuerpo.

El Aero Club Miramar difundió un comunicado en redes sociales en el que lamentó la tragedia y expresó sus condolencias a familiares y allegados. Al mismo tiempo, aclaró que la institución no tiene relación con la actividad de paracaidismo que se realiza dentro del predio provincial donde ocurrió el hecho.