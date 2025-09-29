Mujer murió en Miramar al fallar su paracaídas

Triple femicidio en Varela: buscan a cuatro prófugos más
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que además de “Pequeño J” y Miguel Ozorio hay otros cuatro prófugos vinculados al caso. La causa ya tiene seis detenidos.
Tenía 52 años, era de Misiones y participaba de una jornada de saltos en el aeroclub. Su equipo no funcionó y falleció en el acto.Sociedad29/09/2025LORENA ACOSTA
Una mujer de 52 años murió este domingo en Miramar al fallar su paracaídas durante un salto desde una avioneta. El hecho ocurrió alrededor de las 14 en el aeroclub local, ubicado en el kilómetro 5,5 de la ruta 77.
La víctima fue identificada como Rosana Mabel Back, oriunda de Misiones, quien se arrojó junto a un grupo de conocidos y miembros de la Asociación Civil Paracaidismo de Mar del Plata. Según las primeras informaciones, el equipo que utilizaba —de uso personal— habría sufrido un desperfecto que impidió la apertura del paracaídas. La mujer impactó contra el césped y murió en el acto.
Al lugar acudieron efectivos policiales que constataron el deceso y secuestraron el arnés y la mochila del paracaídas para realizar peritajes. La investigación quedó en manos del fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia, de la UFI N°11, quien ordenó la autopsia del cuerpo.
El Aero Club Miramar difundió un comunicado en redes sociales en el que lamentó la tragedia y expresó sus condolencias a familiares y allegados. Al mismo tiempo, aclaró que la institución no tiene relación con la actividad de paracaidismo que se realiza dentro del predio provincial donde ocurrió el hecho.
La Policía Bonaerense detuvo a Ariel Giménez, de 29 años, vinculado a la banda narco acusada de asesinar a tres jóvenes en Florencio Varela. Ya son seis los aprehendidos y sigue la búsqueda de “Pequeño J”.
Se trata de de Ariel Giménez, de 29 años, fue capturado durante un operativo policial el viernes por la noche.
Se trata de una vaina de un tanque de combustible de un cohete espacial, encontrada en un campo de Campo Rossi, cerca de Puerto Tirol.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
El caso ocurrió en Juan José Castelli. El bebé está internado en estado crítico y la madre de la víctima y su pareja fueron detenidos acusados de encubrimiento.
Robertito Funes fue agredido mientras cubría la movilización por las tres jóvenes asesinadas. La marcha, convocada por Ni Una Menos, terminó con forcejeos y tensión en el Congreso.
El ex Gran Hermano permanece internado en Moreno tras su accidente en moto. Su familia informó una pequeña evolución y pidió continuar con las cadenas de oración.
El cuerpo fue encontrado en el kilómetro 617 de la traza nacional. La Justicia analiza si se trató de un accidente de tránsito con fuga del otro vehículo involucrado.
El equipo de Marcelo Gallardo no logra salir de la crisis: cayó 2-1 ante Deportivo Riestra, sumó su cuarta derrota consecutiva y llega golpeado al duelo de Copa Argentina frente a Racing.
En un partido intenso y con momentos de dominio repartido, la Academia no pudo imponer su localía e Independiente, en el debut de Gustavo Quinteros, estuvo cerca de llevarse el triunfo en la última jugada.
El Xeneize mostró buenas intenciones en el inicio, pero volvió a depender en exceso de Paredes y terminó perdiendo 2-1 frente al Halcón, complicando su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Una investigación reveló que José Luis Espert figura como receptor de 200 mil dólares en la contabilidad atribuida al empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. El diputado no respondió a las consultas.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.