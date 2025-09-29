“El Gorila” Díaz dejó su huella en la velada de boxeo

San Jorge ascendió a la “A” y todos los resultados de la Liga Venadense
El equipo de Carmen empató 2-2 con Avellaneda y logró el salto de categoría. Además, se disputó la fecha completa de la máxima división con resultados que reacomodaron la tabla.
En el Polideportivo Norte, el boxeador local Javier “El Gorila” Díaz se midió con Juan Cruz “El Apache” Cacheiro en el combate estelar de una noche con 14 presentaciones amateurs.Deportes del Sur29/09/2025GASTON PAROLA
El boxeo volvió a convocar a gran cantidad de público en el Polideportivo Norte, donde se vivió una jornada organizada por Sueños Dorados Promotions, el Club de Boxeo y Cuna de Futuros Campeones.
La velada contó con 14 combates amateurs, que sirvieron para mostrar a jóvenes talentos de la región, y tuvo como cierre un cruce en el campo rentado entre dos representantes de la categoría Supermediano. Allí estuvo presente el local Javier “El Gorila” Díaz, quien protagonizó la pelea central ante Juan Cruz “El Apache” Cacheiro.
Díaz, conocido y querido en la ciudad por su entrega arriba del ring, ofreció un combate intenso frente a un rival de experiencia. Aunque el triunfo quedó en manos de Cacheiro, la actuación del “Gorila” fue reconocida por los presentes, que valoraron su esfuerzo y la importancia de tener un representante local en el plano profesional.
El evento dejó un saldo positivo, no solo por la gran cantidad de combates amateurs que se disputaron, sino también por la posibilidad de ver a boxeadores de la ciudad enfrentando desafíos en el campo rentado, algo que fortalece al deporte en la región.
El equipo de Carmen empató 2-2 con Avellaneda y logró el salto de categoría. Además, se disputó la fecha completa de la máxima división con resultados que reacomodaron la tabla.
La Asociación Santafesina se coronó en el Provincial Sub 15 masculino al vencer en la final a la Venadense por 71-58. El torneo reunió a ocho selecciones en Venado Tuerto.
Toda la actividad se concentrará este domingo a las 15:30. En División A se jugará la 12ª fecha, mientras que en la B se definirá el segundo ascenso y los primeros clasificados en repechaje.
El entrenador de Sportsman coordina al grupo de promesas de 14 y 15 años que representará a la región en el certamen provincial.
Este martes se completó la 26ª fecha de la Primera División “A” y se confirmaron posiciones claves. Además, quedaron definidos los cruces de la próxima jornada y la final de la Copa de la Liga.
Catorce jugadores de seis clubes de la región integran la nómina que se prepara para disputar el torneo provincial en Venado Tuerto bajo la conducción de Enzo Guzmán.
Robertito Funes fue agredido mientras cubría la movilización por las tres jóvenes asesinadas. La marcha, convocada por Ni Una Menos, terminó con forcejeos y tensión en el Congreso.
El ex Gran Hermano permanece internado en Moreno tras su accidente en moto. Su familia informó una pequeña evolución y pidió continuar con las cadenas de oración.
El cuerpo fue encontrado en el kilómetro 617 de la traza nacional. La Justicia analiza si se trató de un accidente de tránsito con fuga del otro vehículo involucrado.
El equipo de Marcelo Gallardo no logra salir de la crisis: cayó 2-1 ante Deportivo Riestra, sumó su cuarta derrota consecutiva y llega golpeado al duelo de Copa Argentina frente a Racing.
En un partido intenso y con momentos de dominio repartido, la Academia no pudo imponer su localía e Independiente, en el debut de Gustavo Quinteros, estuvo cerca de llevarse el triunfo en la última jugada.
El Xeneize mostró buenas intenciones en el inicio, pero volvió a depender en exceso de Paredes y terminó perdiendo 2-1 frente al Halcón, complicando su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Una investigación reveló que José Luis Espert figura como receptor de 200 mil dólares en la contabilidad atribuida al empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. El diputado no respondió a las consultas.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.