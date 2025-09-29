“El Gorila” Díaz dejó su huella en la velada de boxeo

El boxeo volvió a convocar a gran cantidad de público en el Polideportivo Norte, donde se vivió una jornada organizada por Sueños Dorados Promotions, el Club de Boxeo y Cuna de Futuros Campeones.

La velada contó con 14 combates amateurs, que sirvieron para mostrar a jóvenes talentos de la región, y tuvo como cierre un cruce en el campo rentado entre dos representantes de la categoría Supermediano. Allí estuvo presente el local Javier “El Gorila” Díaz, quien protagonizó la pelea central ante Juan Cruz “El Apache” Cacheiro.

Díaz, conocido y querido en la ciudad por su entrega arriba del ring, ofreció un combate intenso frente a un rival de experiencia. Aunque el triunfo quedó en manos de Cacheiro, la actuación del “Gorila” fue reconocida por los presentes, que valoraron su esfuerzo y la importancia de tener un representante local en el plano profesional.

El evento dejó un saldo positivo, no solo por la gran cantidad de combates amateurs que se disputaron, sino también por la posibilidad de ver a boxeadores de la ciudad enfrentando desafíos en el campo rentado, algo que fortalece al deporte en la región.