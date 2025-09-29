Nene de tres años herido de bala en Santa Fe

Un grave episodio conmocionó este domingo a la ciudad de Santa Fe. Bastián Orellana, un niño de tres años, fue alcanzado en la cabeza por un balín de plomo disparado presuntamente con un rifle de aire comprimido.

El hecho ocurrió por la tarde en una vivienda de calle Sarmiento al 8000, en el norte de la capital provincial, mientras el pequeño jugaba con sus primos en una habitación. Según relataron sus familiares, lo encontraron herido y, al alzarlo, se desvaneció.

Ante la urgencia, fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Iturraspe, donde una tomografía confirmó que el proyectil había quedado alojado en el cráneo. Minutos más tarde, se organizó un operativo de derivación al Hospital de Niños Orlando Alassia, donde permanece internado en estado reservado.

En la vivienda intervinieron efectivos de la Comisaría 8ª de Guadalupe y del Comando Radioeléctrico, quienes resguardaron la escena y dieron aviso a la Policía de Investigaciones (PDI). Los peritos trabajaron en la recolección de pruebas y buscan establecer en qué circunstancias se produjo el disparo y si el arma estaba al alcance de los menores.

El caso quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación. El fiscal de turno dispuso la aplicación del protocolo judicial que incluye pericias balísticas y entrevistas a los adultos presentes. Por el momento no hay detenidos ni imputaciones.