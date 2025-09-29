Nene de tres años herido de bala en Santa Fe

Reclamo de justicia por la muerte de Yaya en Venado
La comunidad trans exige esclarecer la muerte de Vanesa Jazmín “Yaya” Quiroga, hallada sin vida en la Ruta 33. La Justicia investiga si fue un accidente con fuga o un homicidio.
El pequeño recibió un disparo en la cabeza con un rifle de aire comprimido mientras jugaba en su casa. Permanece internado en estado reservado en el Hospital de Niños.Policiales 29/09/2025SOFIA ZANOTTI
Un grave episodio conmocionó este domingo a la ciudad de Santa Fe. Bastián Orellana, un niño de tres años, fue alcanzado en la cabeza por un balín de plomo disparado presuntamente con un rifle de aire comprimido.
El hecho ocurrió por la tarde en una vivienda de calle Sarmiento al 8000, en el norte de la capital provincial, mientras el pequeño jugaba con sus primos en una habitación. Según relataron sus familiares, lo encontraron herido y, al alzarlo, se desvaneció.
Ante la urgencia, fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Iturraspe, donde una tomografía confirmó que el proyectil había quedado alojado en el cráneo. Minutos más tarde, se organizó un operativo de derivación al Hospital de Niños Orlando Alassia, donde permanece internado en estado reservado.
En la vivienda intervinieron efectivos de la Comisaría 8ª de Guadalupe y del Comando Radioeléctrico, quienes resguardaron la escena y dieron aviso a la Policía de Investigaciones (PDI). Los peritos trabajaron en la recolección de pruebas y buscan establecer en qué circunstancias se produjo el disparo y si el arma estaba al alcance de los menores.
El caso quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación. El fiscal de turno dispuso la aplicación del protocolo judicial que incluye pericias balísticas y entrevistas a los adultos presentes. Por el momento no hay detenidos ni imputaciones.
Tenía una recompensa de 20 millones de pesos. Estaba acusado de asociación ilícita y vinculado al juego clandestino en Rosario.
Un tribunal confirmó la condena a Juan José Ángel Domínguez por el crimen cometido en 2020 en Santa Isabel. El fallo remarcó el carácter de femicidio vinculado.
La mujer entregó a la policía una caja con 32 gramos de droga hallada en su casa. La Fiscalía dispuso la prohibición de contacto entre ambos.
En allanamientos simultáneos, la Policía Federal secuestró más de 800 pastillas de éxtasis, distintas drogas y dinero en efectivo. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal.
La Policía detuvo a una mujer de 27 años y secuestró un arma, drogas y dinero en un operativo ordenado por la Justicia.
Robertito Funes fue agredido mientras cubría la movilización por las tres jóvenes asesinadas. La marcha, convocada por Ni Una Menos, terminó con forcejeos y tensión en el Congreso.
El ex Gran Hermano permanece internado en Moreno tras su accidente en moto. Su familia informó una pequeña evolución y pidió continuar con las cadenas de oración.
El cuerpo fue encontrado en el kilómetro 617 de la traza nacional. La Justicia analiza si se trató de un accidente de tránsito con fuga del otro vehículo involucrado.
El equipo de Marcelo Gallardo no logra salir de la crisis: cayó 2-1 ante Deportivo Riestra, sumó su cuarta derrota consecutiva y llega golpeado al duelo de Copa Argentina frente a Racing.
En un partido intenso y con momentos de dominio repartido, la Academia no pudo imponer su localía e Independiente, en el debut de Gustavo Quinteros, estuvo cerca de llevarse el triunfo en la última jugada.
El Xeneize mostró buenas intenciones en el inicio, pero volvió a depender en exceso de Paredes y terminó perdiendo 2-1 frente al Halcón, complicando su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Una investigación reveló que José Luis Espert figura como receptor de 200 mil dólares en la contabilidad atribuida al empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. El diputado no respondió a las consultas.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.