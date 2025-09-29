Incendios arrasan un tercio del Parque Etosha en Namibia

Bombardeo masivo ruso con drones y misiles dejó cuatro muertos en Kiev
Horas antes, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, anunció que había recibido misiles de fabricación estadounidense Patriot de parte de Israel.
El Ministerio de Medio Ambiente, Silvicultura y Turismo de Namibia informó este domingo que los incendios forestales destruyeron más del 30 % del Parque Nacional Etosha, una de las principales reservas naturales y destinos turísticos del país.
Según el comunicado oficial, las llamas consumieron 775.163 hectáreas, lo que equivale al 34 % del parque. Además, otras 171.098 hectáreas de tierras de pastoreo y áreas comunales en las regiones de Omusati y Oshana fueron alcanzadas por el fuego.
Los incendios comenzaron el 22 de septiembre en la zona suroccidental del parque y se expandieron rápidamente debido a las condiciones climáticas. Hasta el momento, se hallaron nueve cadáveres de antílopes en las áreas afectadas y un pangolín pudo ser rescatado, aunque las autoridades advirtieron que el número de animales muertos podría aumentar con el avance de las evaluaciones.
“La crisis de incendios forestales en el Parque Nacional Etosha y áreas circundantes representa una amenaza significativa para la biodiversidad, los medios de vida locales y la infraestructura crítica”, señaló el ministerio en su comunicado.
Ante la magnitud del desastre, se intensificaron las operaciones de extinción. Se desplegaron 40 soldados adicionales, un camión cisterna y dos helicópteros, y se espera que más personal militar se sume en las próximas horas.
El Parque Nacional Etosha es uno de los atractivos naturales más importantes de Namibia, conocido por su salina de 5.000 kilómetros cuadrados y la presencia de especies como elefantes, rinocerontes, jirafas y leones.
