Charla sobre salud bucal para niños en los Centros de Día

Gran éxito en la 2° Fiesta de la Empanada de Hojaldre en Villa Cañás
Más de mil vecinos y visitantes disfrutaron de una jornada llena de tradición, cultura y sabores en el Predio Mirtha Legrand.
La odontóloga Daniela Garbocci brindó una jornada educativa sobre higiene y prevención en Villa Cañás.Villa Cañás29/09/2025SOFIA ZANOTTI
En Villa Cañás, la odontóloga Daniela Garbocci ofreció una charla informativa destinada a los niños y niñas que concurren en el turno tarde a los Centros de Día “San Héctor Valdivielso Sáez” y “Madre Teresa de Calcuta”.
Durante el encuentro se abordaron temas claves como el cuidado de los dientes, la importancia de la limpieza diaria, las técnicas de cepillado correctas y la relación entre la alimentación saludable y la prevención de caries y enfermedades bucales.
Desde la organización destacaron la predisposición de la profesional y el valor de estas instancias educativas que fortalecen hábitos saludables desde la infancia.
Un hombre mayor de edad perdió el control de su motocicleta y cayó al pavimento. Fue atendido en el lugar por lesiones leves.
El cuartel de Bomberos Voluntarios convoca a vecinos de la ciudad a sumarse al cuerpo activo. La inscripción permanecerá abierta hasta el 17 de octubre.
El cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás sumó una autobomba Scania con capacidad de 8.000 litros y presentó avances en infraestructura y formación del cuerpo activo, en un proceso sostenido de crecimiento con apoyo estatal y comunitario.
El Jardín San José de Villa Cañás realiza su proyecto “un plantín por un alimento” con apoyo municipal. Lo recaudado será destinado a Cáritas Parroquial.
Un hombre con dos pedidos de captura, uno por abigeato, fue detenido en una vivienda de Villa Cañás tras un operativo policial ordenado por la Fiscalía.
Robertito Funes fue agredido mientras cubría la movilización por las tres jóvenes asesinadas. La marcha, convocada por Ni Una Menos, terminó con forcejeos y tensión en el Congreso.
El ex Gran Hermano permanece internado en Moreno tras su accidente en moto. Su familia informó una pequeña evolución y pidió continuar con las cadenas de oración.
El cuerpo fue encontrado en el kilómetro 617 de la traza nacional. La Justicia analiza si se trató de un accidente de tránsito con fuga del otro vehículo involucrado.
El equipo de Marcelo Gallardo no logra salir de la crisis: cayó 2-1 ante Deportivo Riestra, sumó su cuarta derrota consecutiva y llega golpeado al duelo de Copa Argentina frente a Racing.
En un partido intenso y con momentos de dominio repartido, la Academia no pudo imponer su localía e Independiente, en el debut de Gustavo Quinteros, estuvo cerca de llevarse el triunfo en la última jugada.
El Xeneize mostró buenas intenciones en el inicio, pero volvió a depender en exceso de Paredes y terminó perdiendo 2-1 frente al Halcón, complicando su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Una investigación reveló que José Luis Espert figura como receptor de 200 mil dólares en la contabilidad atribuida al empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. El diputado no respondió a las consultas.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.