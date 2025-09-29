Charla sobre salud bucal para niños en los Centros de Día

En Villa Cañás, la odontóloga Daniela Garbocci ofreció una charla informativa destinada a los niños y niñas que concurren en el turno tarde a los Centros de Día “San Héctor Valdivielso Sáez” y “Madre Teresa de Calcuta”.



Durante el encuentro se abordaron temas claves como el cuidado de los dientes, la importancia de la limpieza diaria, las técnicas de cepillado correctas y la relación entre la alimentación saludable y la prevención de caries y enfermedades bucales.



Desde la organización destacaron la predisposición de la profesional y el valor de estas instancias educativas que fortalecen hábitos saludables desde la infancia.