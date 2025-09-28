Accidente en moto dejó un herido leve en Villa Cañás

Un hombre mayor de edad perdió el control de su motocicleta y cayó al pavimento. Fue atendido en el lugar por lesiones leves.

En la mañana de este domingo, a las 06:50 horas, la base operativa de emergencias de Villa Cañás recibió un llamado por un accidente de tránsito.

Según informaron fuentes del servicio, un hombre mayor de edad habría perdido el control de su motocicleta y cayó sobre el pavimento.

Al arribar al lugar, el personal constató que el conductor ya se había incorporado por sus propios medios y presentaba lesiones leves. Estas fueron tratadas en el lugar, sin necesidad de traslado al Samco local.

El hecho no involucró a otros vehículos ni personas.

