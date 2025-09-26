Encuesta revela fuerte caída de Milei y repunte de Kicillof

El Gobierno minimiza impacto electoral del fin de retenciones cero
En Casa Rosada sostienen que la medida no afectará en las provincias productivas, aunque admiten que Provincias Unidas parte con ventaja en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
Un sondeo de RDT Consultores mostró que la desaprobación del Presidente superó el 51%, mientras que el gobernador bonaerense registró una inesperada mejora en su imagen.Política 26/09/2025SOFIA ZANOTTI
Una encuesta nacional de RDT Consultores encendió las alarmas en el oficialismo. Según el relevamiento, realizado entre el 10 y el 15 de septiembre, la desaprobación de la gestión de Javier Milei alcanzó el 51,5%, mientras que la aprobación cayó al 34%.
El estudio refleja que la imagen positiva del Presidente retrocedió más de seis puntos respecto a la medición anterior. La figura de su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, también mostró un “marcado desplome”.
La principal causa del deterioro en los indicadores es la recesión económica, que impacta en el poder adquisitivo y el empleo. Si bien la baja de la inflación fue uno de los ejes del discurso oficial, la preocupación social se concentra ahora en el estancamiento y la caída de los ingresos reales.
En contraste, la encuesta reveló un repunte en el peronismo: la imagen del gobernador bonaerense Axel Kicillof creció 8,6 puntos y se ubica por encima de la expresidenta Cristina Kirchner, posicionándose como una de las figuras con mayor proyección en la oposición.
