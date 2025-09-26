Encuesta revela fuerte caída de Milei y repunte de Kicillof

Una encuesta nacional de RDT Consultores encendió las alarmas en el oficialismo. Según el relevamiento, realizado entre el 10 y el 15 de septiembre, la desaprobación de la gestión de Javier Milei alcanzó el 51,5%, mientras que la aprobación cayó al 34%.

El estudio refleja que la imagen positiva del Presidente retrocedió más de seis puntos respecto a la medición anterior. La figura de su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, también mostró un “marcado desplome”.

La principal causa del deterioro en los indicadores es la recesión económica, que impacta en el poder adquisitivo y el empleo. Si bien la baja de la inflación fue uno de los ejes del discurso oficial, la preocupación social se concentra ahora en el estancamiento y la caída de los ingresos reales.

En contraste, la encuesta reveló un repunte en el peronismo: la imagen del gobernador bonaerense Axel Kicillof creció 8,6 puntos y se ubica por encima de la expresidenta Cristina Kirchner, posicionándose como una de las figuras con mayor proyección en la oposición.