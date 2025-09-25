Primavera solidaria en el Jardín San José

Allanamiento y detención en Villa Cañás por pedido judicial
Un hombre con dos pedidos de captura, uno por abigeato, fue detenido en una vivienda de Villa Cañás tras un operativo policial ordenado por la Fiscalía.
Como cada año, el Jardín de Infantes “San José” de Villa Cañás lleva adelante el proyecto solidario “un plantín por un alimento no perecedero”. La propuesta invita a las familias a intercambiar una maceta con plantines preparados por los niños del Nivel Inicial, a cambio de mercadería destinada a Cáritas Parroquial.
En esta edición, la Municipalidad de Villa Cañás acompañó la iniciativa con la donación de plantines. La entrega fue realizada por el intendente Norberto Gizzi junto a la secretaria de Acción Social, Liliana Merciadri, y la secretaria de Servicios Públicos, Tamara Andreani.
El intercambio solidario se desarrolla hoy y mañana desde las 16 horas, en la esquina de calles 55 y 56.
“Muchas gracias a los niños, docentes y directivos por recibirnos. Siempre es una alegría visitarlos y sumarnos a este hermoso proyecto solidario”, expresó el intendente Gizzi durante la actividad.
