Alergias de primavera: farmacéuticas advierten sobre el uso responsable de descongestivos

En un nuevo micro de salud emitido por Sonic TV, las profesionales Miriam Dillon y Mónica Salio remarcaron la importancia de no automedicarse y de consultar siempre al farmacéutico o al médico antes de iniciar un tratamiento contra las alergias.

Salud25/09/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA

La llegada de la primavera trae consigo un aumento en los casos de alergias respiratorias. Estornudos, congestión nasal, picazón y dificultad para respirar son algunos de los síntomas más comunes. Durante el micro de salud presentado por el Colegio de Farmacéuticos de Rosario en Sonic TV, las farmacéuticas Miriam Dillon y Mónica Salio explicaron cómo actuar ante estas situaciones y alertaron sobre los riesgos de la automedicación.

“Las alergias son una reacción exagerada del sistema inmune frente a sustancias que en realidad no son dañinas, como el polen o los ácaros”, detalló Dillon. Por su parte, Salio remarcó que los descongestivos nasales no deben utilizarse por más de cinco días, ya que un uso prolongado puede generar efectos adversos como taquicardias, aumento de la presión arterial e incluso un efecto rebote que empeora la congestión.

Las profesionales destacaron que no todos los medicamentos son aptos para cualquier persona, especialmente en pacientes con hipertensión o afecciones cardíacas. Además, recordaron que existen antihistamínicos que, aunque de venta libre, no están exentos de riesgos. “Que un fármaco sea de venta libre no significa que sea inocuo”, subrayaron.

El mensaje principal del encuentro fue claro: evitar la automedicación y acudir siempre al consejo del farmacéutico o del médico. Asimismo, recomendaron hábitos saludables como mantener ambientes limpios y ventilados, hidratarse bien y recurrir a métodos naturales como la vaporización para aliviar la congestión nasal.

