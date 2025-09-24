“Nunca lo vi al nene”, reveló el policía acusado por el crimen de Bastian

Confirmaron que los cuerpos hallados son de las jóvenes desaparecidas
Las familias reconocieron a las tres chicas vistas por última vez en La Matanza. La Policía detuvo a cuatro personas y halló la camioneta quemada en Florencio Varela.
Juan Alberto García Tonzo dijo que experimentó una sensación de “miedo y nerviosismo” cuando fue asaltado por cuatro motochorros.Sociedad24/09/2025LORENA ACOSTA
Juan Alberto García Tonzo, el policía bonaerense de 31 años acusado por el crimen de Bastian Escalante Montoya en la localidad bonaerense de Wilde, declaró en el juicio por jurados populares y afirmó que disparó por “miedo y nerviosismo” al momento de ser atacado por motochorros, al tiempo que sostuvo: “Nunca lo vi al nene”.
El implicado, que se encuentra sindicado por el delito de homicidio simple con dolo eventual e intento de homicidio en exceso de legítima defensa, compareció en la última jornada del debate que se realiza en el Tribunal Criminal N°4 de Avellaneda.
De acuerdo a su testimonio, el 10 de julio de 2024, llegó a la Escuela Técnica N°3 para buscar a su hija, bajó de la moto y observó cómo se le acercaban dos motos con cuatro hombres con el objetivo de robarle.
Conforme a su declaración, uno de los delincuentes le dijo: “Quedate quieto o te mato”. En ese instante, extrajo su arma reglamentaria, dio la voz de alto y abrió fuego contra los atacantes.
García Tonzo sostuvo que, “al escuchar detonaciones”, decidió repeler la agresión, motivo por el que una de las motocicletas se dio a la fuga, pero la otra no.
“Sentí nerviosismo y miedo. Traté de resguardar mi vida”, agregó el oficial, quien “se escondió detrás de un poste” y comenzó a “efectuar disparos”.
Luego, oyó los gritos de socorro de Johana, la madre de Bastian, quien se encontraba en el suelo tras recibir dos tiros: “Vi a una mamá con un nene en un charco de sangre”.
El acusado afirmó que experimentó una sensación de “desesperación” por la situación, pero “no sabía” de qué manera “ayudar”.
“Nunca lo vi al nene”, reveló, mientras que admitió haber tenido un comportamiento negligente: “Cuando disparé, interpreté que estaba en peligro”.
Este miércoles se conocerán los alegatos de las partes y el jurado dictaminará el veredicto.
Las familias reconocieron a las tres chicas vistas por última vez en La Matanza. La Policía detuvo a cuatro personas y halló la camioneta quemada en Florencio Varela.
El vehículo fue encontrado en Florencio Varela, cerca de una vivienda con rastros de sangre. Las tres jóvenes están desaparecidas desde el viernes en Ciudad Evita.
El accidente ocurrió a la altura de Carcarañá. El conductor resultó ileso y se trabajó en el lugar para contener el derrame de aceite y ordenar el tránsito.
Un joven apareció con vida en medio de su velatorio en Villa Carmela. La madre lo había reconocido erróneamente en otro cadáver.
Exigen que la comisión investigadora creada en el Congreso avance sin trabas políticas y con resultados concretos.
La obra atribuida a Giuseppe Ghislandi fue trasladada desde Mar del Plata al Palacio de Tribunales. Permanece bajo custodia de la Corte Suprema en medio de un litigio internacional.
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.
Cristian Jakas, ingeniero mecatrónico de 26 años, diseñó un prototipo de ala fija capaz de identificar focos de incendio y realizar tareas de monitoreo rural y topografía.
Donald Trump manifestó su apoyo total a la reelección presidencial de Javier Milei durante la Asamblea General de la ONU. Elogió su gestión económica y aseguró que tiene “mi completo y total respaldo para la reelección”.
El ajuste fiscal en Santa Fe superó lo necesario para equilibrar cuentas. Salarios estatales en mínimos históricos, jubilaciones recortadas y miles de empleos perdidos abren un debate inevitable: ¿puede haber orden fiscal cuando se desordena la vida de la gente?
El ex gobernador de Tucumán cumplirá la condena a 16 años de cárcel por abuso sexual agravado tras el rechazo de la Corte Suprema a su último recurso.
Un motociclista resultó con lesiones de consideración tras un siniestro vial en la intersección de calle 56 y avenida 59. Fue derivado al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.
El accidente ocurrió a la altura de Carcarañá. El conductor resultó ileso y se trabajó en el lugar para contener el derrame de aceite y ordenar el tránsito.
Un evento con sabor, tradición y un mensaje de paz que promete duplicar la convocatoria del año pasado.