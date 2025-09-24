Fernando Alonso condiciona su retiro a la temporada 2026

Fernando Alonso, el piloto con más Grandes Premios disputados en la historia de la Fórmula 1 (418), volvió a hablar sobre su futuro en la categoría y reconoció que la temporada 2026 puede ser decisiva en su carrera. A los 44 años, el español mantiene intacta la ilusión de volver a ganar y, al mismo tiempo, empieza a considerar el retiro.

En diálogo con el sitio oficial de Aston Martin, Alonso sostuvo que su continuidad dependerá del rendimiento del equipo con los nuevos autos y motores que entrarán en vigencia en 2026. “Si somos competitivos, habrá más posibilidades de que me rinda. Si no lo somos, será muy difícil dejarlo sin volver a intentarlo”, señaló.

El dos veces campeón del mundo (2005 y 2006) lleva más de una década sin victorias, desde el GP de España 2013, y espera que el proyecto liderado por Adrian Newey le brinde un coche capaz de pelear por títulos. “Estoy aquí para ayudar a Aston Martin a convertirse en campeón del mundo, ya sea conmigo al volante o sin mí; ese es el objetivo de este segundo capítulo de mi carrera”, remarcó.

Alonso aclaró que tomará la decisión en 2026, tras evaluar el nivel del equipo y sus necesidades. Mientras tanto, se prepara para afrontar un año 2025 que considera de transición, con la mira puesta en el gran reinicio reglamentario.