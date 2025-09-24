Fernando Alonso condiciona su retiro a la temporada 2026

Graves incidentes con hinchas de Lanús en Brasil
La policía brasileña reprimió a los simpatizantes granates en el Maracaná, lo que demoró el inicio del segundo tiempo ante Fluminense por la Copa Sudamericana.
El asturiano dejó entrever que podría dejar la Fórmula 1 al cierre de 2026 si Aston Martin logra ser competitivo con la nueva reglamentación.
Fernando Alonso, el piloto con más Grandes Premios disputados en la historia de la Fórmula 1 (418), volvió a hablar sobre su futuro en la categoría y reconoció que la temporada 2026 puede ser decisiva en su carrera. A los 44 años, el español mantiene intacta la ilusión de volver a ganar y, al mismo tiempo, empieza a considerar el retiro.
En diálogo con el sitio oficial de Aston Martin, Alonso sostuvo que su continuidad dependerá del rendimiento del equipo con los nuevos autos y motores que entrarán en vigencia en 2026. “Si somos competitivos, habrá más posibilidades de que me rinda. Si no lo somos, será muy difícil dejarlo sin volver a intentarlo”, señaló.
El dos veces campeón del mundo (2005 y 2006) lleva más de una década sin victorias, desde el GP de España 2013, y espera que el proyecto liderado por Adrian Newey le brinde un coche capaz de pelear por títulos. “Estoy aquí para ayudar a Aston Martin a convertirse en campeón del mundo, ya sea conmigo al volante o sin mí; ese es el objetivo de este segundo capítulo de mi carrera”, remarcó.
Alonso aclaró que tomará la decisión en 2026, tras evaluar el nivel del equipo y sus necesidades. Mientras tanto, se prepara para afrontar un año 2025 que considera de transición, con la mira puesta en el gran reinicio reglamentario.
Los campeones del mundo volvieron al fútbol argentino y suman elogios, pero también críticas sobre un supuesto trato diferencial. Aguerre y Portilla alzaron la voz en la última semana.
El técnico argentino llegó a un acuerdo de palabra y asumiría en los próximos días en reemplazo de Roger Machado. Firmaría contrato hasta 2026.
Pablo Toviggino cuestionó al presidente por no asistir al encuentro con Gianni Infantino en Nueva York, donde se discutió el formato del Mundial 2030.
Desde las 21.30 en San Pablo, el Millonario buscará revertir el 1-2 de la ida ante el Verdão para seguir en la Copa Libertadores.
El argentino marcó su primer gol en la goleada 4-1 ante Levante y se convirtió en el cuarto futbolista más joven en anotar con el Merengue en LaLiga.
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.
La Academia parte con ventaja tras el 1-0 en Liniers y buscará sellar su pase en un Cilindro sin público visitante. El Fortín, con bajas sensibles, llega motivado y sueña con la remontada.
Cristian Jakas, ingeniero mecatrónico de 26 años, diseñó un prototipo de ala fija capaz de identificar focos de incendio y realizar tareas de monitoreo rural y topografía.
Catorce jugadores de seis clubes de la región integran la nómina que se prepara para disputar el torneo provincial en Venado Tuerto bajo la conducción de Enzo Guzmán.
La mujer entregó a la policía una caja con 32 gramos de droga hallada en su casa. La Fiscalía dispuso la prohibición de contacto entre ambos.
Donald Trump manifestó su apoyo total a la reelección presidencial de Javier Milei durante la Asamblea General de la ONU. Elogió su gestión económica y aseguró que tiene “mi completo y total respaldo para la reelección”.
El ex gobernador de Tucumán cumplirá la condena a 16 años de cárcel por abuso sexual agravado tras el rechazo de la Corte Suprema a su último recurso.
Un motociclista resultó con lesiones de consideración tras un siniestro vial en la intersección de calle 56 y avenida 59. Fue derivado al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.