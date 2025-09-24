Vuelco de camión en la autopista Rosario-Córdoba

En horas de la noche de este martes se produjo el vuelco de un camión Volvo en el kilómetro 335 de la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de Carcarañá.



El vehículo quedó recostado sobre uno de sus laterales, con parte de la carga derramada en el cantero central y parte de la cabina ocupando el carril rápido en dirección hacia Córdoba.

El conductor logró salir por sus propios medios y fue asistido por personal médico del SIES, sin que se reportaran lesiones de gravedad.



Para contener el derrame de aceite del motor, trabajadores de Corredores Viales construyeron un dique de contención con tierra, mientras que Bomberos Voluntarios de Carcarañá esparcieron polvo absorbente para evitar riesgos de deslizamiento en la calzada.



En el lugar también trabajaron efectivos de la Policía local y de la Policía Vial, junto al personal de Corredores Viales, quienes ordenaron el tránsito debido a la reducción de la calzada.