Vuelco de camión en la autopista Rosario-Córdoba

Insólito en Tucumán: joven llegó a su propio velorio
Un joven apareció con vida en medio de su velatorio en Villa Carmela. La madre lo había reconocido erróneamente en otro cadáver.
El accidente ocurrió a la altura de Carcarañá. El conductor resultó ileso y se trabajó en el lugar para contener el derrame de aceite y ordenar el tránsito.Sociedad24/09/2025SOFIA ZANOTTI
En horas de la noche de este martes se produjo el vuelco de un camión Volvo en el kilómetro 335 de la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de Carcarañá.
El vehículo quedó recostado sobre uno de sus laterales, con parte de la carga derramada en el cantero central y parte de la cabina ocupando el carril rápido en dirección hacia Córdoba.
El conductor logró salir por sus propios medios y fue asistido por personal médico del SIES, sin que se reportaran lesiones de gravedad.
Para contener el derrame de aceite del motor, trabajadores de Corredores Viales construyeron un dique de contención con tierra, mientras que Bomberos Voluntarios de Carcarañá esparcieron polvo absorbente para evitar riesgos de deslizamiento en la calzada.
En el lugar también trabajaron efectivos de la Policía local y de la Policía Vial, junto al personal de Corredores Viales, quienes ordenaron el tránsito debido a la reducción de la calzada.
Un joven apareció con vida en medio de su velatorio en Villa Carmela. La madre lo había reconocido erróneamente en otro cadáver.
Exigen que la comisión investigadora creada en el Congreso avance sin trabas políticas y con resultados concretos.
La obra atribuida a Giuseppe Ghislandi fue trasladada desde Mar del Plata al Palacio de Tribunales. Permanece bajo custodia de la Corte Suprema en medio de un litigio internacional.
El gobierno de Chaco adjudicó la compra de módulos del plan Ñachec a Cheek S.A., empresa con antecedentes. Advierten que los productos no cumplen requisitos.
El hecho ocurrió en la ciudad mendocina de Las Heras y el detenido tiene un amplio prontuario.
La histórica militante por los derechos humanos murió este domingo. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido en 1976.
La Academia parte con ventaja tras el 1-0 en Liniers y buscará sellar su pase en un Cilindro sin público visitante. El Fortín, con bajas sensibles, llega motivado y sueña con la remontada.
Hasta el 30 de septiembre está abierta la inscripción y actualización de datos para el sorteo de viviendas. Este miércoles 24, desde las 10:30, un equipo de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo atenderá consultas en la Secretaría de Acción Social municipal.
Este martes se jugarán encuentros reprogramados en distintas canchas de la región.
El actor chileno expresó su malestar por el cambio de rutina de Amancio y Magnolia, quienes viven junto a Eugenia “China” Suárez y Mauro Icardi en Estambul.
Cristian Jakas, ingeniero mecatrónico de 26 años, diseñó un prototipo de ala fija capaz de identificar focos de incendio y realizar tareas de monitoreo rural y topografía.
Catorce jugadores de seis clubes de la región integran la nómina que se prepara para disputar el torneo provincial en Venado Tuerto bajo la conducción de Enzo Guzmán.
El Tribunal Oral Federal 2 pidió a los hijos de Cristina Kirchner que opinen sobre el decomiso de propiedades cedidas por la ex presidenta en la causa Vialidad.
Un motociclista resultó con lesiones de consideración tras un siniestro vial en la intersección de calle 56 y avenida 59. Fue derivado al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.