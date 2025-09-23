Confirman juicio en ausencia para iraníes por la AMIA

La Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires confirmó este martes que los ciudadanos iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA serán sometidos a un juicio en ausencia en la Argentina.

El fallo, firmado por los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens, ratificó la decisión del juez federal Daniel Rafecas y habilita un proceso judicial inédito en el país, ya que los imputados podrán ser juzgados sin necesidad de presentarse físicamente.

Los acusados están señalados como responsables de la planificación y ejecución del ataque ocurrido el 18 de julio de 1994 contra la sede de la mutual judía en Buenos Aires, que dejó 85 víctimas fatales y más de 150 heridos.

Con esta resolución, la Unidad Fiscal AMIA deberá avanzar en la presentación de los pedidos de procesamiento ante el magistrado, paso necesario para que la causa sea elevada a juicio y se concrete el debate oral y público.

El atentado a la AMIA es considerado el mayor ataque terrorista en la historia argentina. Tras más de tres décadas de dilaciones y reclamos de justicia, la decisión judicial abre el camino hacia la posibilidad de un juicio en ausencia contra los acusados iraníes y libaneses prófugos.