EE.UU. reafirma su apoyo a Milei y a la Argentina

Cae el dólar y se disparan bonos y acciones
Tras el respaldo de Estados Unidos, los mercados argentinos reaccionaron con fuerte optimismo: el dólar financiero retrocede hasta 9% y los bonos saltan más de 18%.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que “todas las opciones están sobre la mesa” para estabilizar la economía argentina y destacó las reformas del gobierno de Javier Milei.Economía22 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, manifestó este lunes un fuerte respaldo al gobierno de Javier Milei en el marco de la delicada situación económica que atraviesa la Argentina.
En una serie de mensajes publicados en la red X, Bessent calificó al país como un “aliado sistémicamente importante” para Washington en América Latina y afirmó que su organismo “hará lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país”.
El funcionario remarcó que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, mencionando entre ellas líneas de swap, compras directas de divisas y adquisición de deuda soberana en dólares mediante el Fondo de Estabilización de Cambio del Tesoro estadounidense.
En paralelo, destacó que las oportunidades de inversión privada en la Argentina “siguen siendo amplias” y cerró con un mensaje optimista: “Argentina volverá a ser grande”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió de inmediato: “Gracias Secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente”.
Bessent también reiteró su confianza en la agenda de disciplina fiscal y reformas pro-crecimiento impulsada por el presidente Milei, a la que calificó como “necesaria para romper con la larga historia de declive del país”.
El funcionario recordó que ya en abril había expresado el compromiso de Estados Unidos con la administración libertaria y adelantó que este martes se reunirá en Manhattan, junto al presidente Joe Biden, con Javier Milei. Tras ese encuentro se brindarán más detalles.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que su país “hará lo necesario” para respaldar al Gobierno de Javier Milei en medio de la tensión cambiaria.
