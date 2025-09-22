Tom Holland sufrió un accidente durante las grabaciones de “Spider-Man 4" y debió ser hospitalizado

Robo en la casa de Pampita: se llevaron recuerdos de su hija Blanca
Tom Holland, conocido por interpretar al último hombre araña, tuvo un accidente mientras realizaba una escena con acrobacias durante las grabaciones de Spider-Man Brand New Day el pasado viernes. El actor australiano sufrió un golpe en su cabeza y debió ser hospitalizado.
Según trascendió, el nuevo Spider-Man fue trasladado al Hospital de Glasgow y fue tratado por una conmoción cerebral leve que lo alejará del set de grabación por al menos unos días.
Una fuente le contó al medio Deadline que Holland fue la única persona lastimada en el set, desmintiendo la versión de The Sun que mencionaba que una actriz doble de riesgo también había sido hospitalizada.
Aparentemente, se trató de un golpe menor y en pocos días Tom retomará las filmaciones.
De hecho, el actor y su pareja Zendaya asistieron a la gala benéfica de The Brothers Trust en Londres al día siguiente del accidente.
Desde la producción de la película decidieron otorgarle a Holland unos días de reposo hasta que se recupere del todo, para poder interpretar a Spider-Man sin dificultades.
La modelo sufrió un robo en su vivienda de Barrio Parque. Entre lo sustraído, un celular con fotos y videos de su hija fallecida, que considera de “valor incalculable”.
