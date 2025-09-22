Pullaro pidió legisladores que defiendan al campo y la industria

Santa Fe reforzará la prohibición de celulares en el nivel primario
El ministro de Educación, José Goity, adelantó que se emitirá una circular para garantizar la vigencia de la ley provincial. En secundaria podría aplicarse con fines pedagógicos.
En la Expo Rural de Rafaela, el gobernador santafesino reclamó mayor representación en el Congreso para respaldar la producción, la industria y el interior productivo.Santa Fe22 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
En el marco de la 118ª Expo Rural de Rafaela, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, envió un fuerte mensaje político acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia. Ante productores, industriales y autoridades locales, sostuvo que el país necesita más legisladores santafesinos en el Congreso “que defiendan al campo, la producción y la industria”.
“Cuando la Argentina se parezca más a Santa Fe, será un país distinto”, aseguró el mandatario, y recordó que su gestión “fue la primera en plantarse ante Nación cuando quiso aumentar las retenciones, el peor impuesto de la Argentina”.
El acto contó con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el senador Alcides Calvo; el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti; y el titular de la Sociedad Rural local, Leonardo Alassia.
Pullaro destacó el carácter reinversor del interior productivo: “El campo invierte para producir más, la industria lo hace en nuevas líneas o naves. Aquí se piensa en generar trabajo, no en paraísos fiscales o criptomonedas”. Además, remarcó las obras ejecutadas por la provincia en rutas y canales como muestra del compromiso con la producción.
Scaglia, por su parte, apeló a sus raíces familiares en el agro: “Soy hija y nieta de productores, me crié entre sacrificio y trabajo. Los santafesinos no queremos retenciones ni impuestos que nunca vuelven a la provincia. Defender nuestra tierra es cuidar lo que somos: un pueblo de esfuerzo que siempre sacó adelante a la Argentina”.
El ministro de Educación, José Goity, adelantó que se emitirá una circular para garantizar la vigencia de la ley provincial. En secundaria podría aplicarse con fines pedagógicos.
El acto se realizará en el Museo de la Constitución y marcará el inicio del proceso hacia una Carta Orgánica Municipal.
El programa provincial avanza con 468 kilómetros de trazas rurales y obras que benefician a productores, escuelas y comunidades de todo el territorio.
Circula un mensaje que promete un supuesto “Bono Mujer de $240.000”. La Defensoría advirtió que se trata de un fraude y recomendó no brindar datos personales.
El gobernador encabezó la apertura de ofertas para renovar el acceso al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe. La inversión supera los 6.400 millones de pesos.
El proyecto de 43 kilómetros beneficiará a más de 250.000 personas en el área metropolitana de Santa Fe, además de pymes, comercios e instituciones.
El capitán marcó dos goles, dio una asistencia y fue clave en la victoria 3-2 sobre DC United, que afianza a las Garzas en zona de Playoff de la MLS.
El Presidente descalificó las denuncias de corrupción y calificó las versiones como “chimentos de peluquería”. También apuntó contra Cristina Kirchner y habló de su vínculo con Mauricio Macri.
El Presidente lanzó “La construcción del milagro”, obra de 576 páginas que presentará el 6 de octubre con un show gratuito en el estadio porteño.
El gobierno de Keir Starmer hará el anuncio este domingo, en un gesto simbólico que busca reimpulsar la solución de dos estados y aumentar la presión diplomática en Gaza.
La histórica militante por los derechos humanos murió este domingo. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido en 1976.