Pullaro pidió legisladores que defiendan al campo y la industria

En el marco de la 118ª Expo Rural de Rafaela, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, envió un fuerte mensaje político acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia. Ante productores, industriales y autoridades locales, sostuvo que el país necesita más legisladores santafesinos en el Congreso “que defiendan al campo, la producción y la industria”.

“Cuando la Argentina se parezca más a Santa Fe, será un país distinto”, aseguró el mandatario, y recordó que su gestión “fue la primera en plantarse ante Nación cuando quiso aumentar las retenciones, el peor impuesto de la Argentina”.

El acto contó con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el senador Alcides Calvo; el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti; y el titular de la Sociedad Rural local, Leonardo Alassia.

Pullaro destacó el carácter reinversor del interior productivo: “El campo invierte para producir más, la industria lo hace en nuevas líneas o naves. Aquí se piensa en generar trabajo, no en paraísos fiscales o criptomonedas”. Además, remarcó las obras ejecutadas por la provincia en rutas y canales como muestra del compromiso con la producción.

Scaglia, por su parte, apeló a sus raíces familiares en el agro: “Soy hija y nieta de productores, me crié entre sacrificio y trabajo. Los santafesinos no queremos retenciones ni impuestos que nunca vuelven a la provincia. Defender nuestra tierra es cuidar lo que somos: un pueblo de esfuerzo que siempre sacó adelante a la Argentina”.