Gobierno promulgó la Emergencia en Discapacidad pero frenó su ejecución

Milei presentará su nuevo libro en el Movistar Arena
El Presidente lanzó “La construcción del milagro”, obra de 576 páginas que presentará el 6 de octubre con un show gratuito en el estadio porteño.
El Ejecutivo avaló la Ley 27.793, pero advirtió que no podrá aplicarse hasta que el Congreso defina partidas presupuestarias específicas para su financiamiento.Política 22 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, aunque aclaró que su entrada en vigencia queda suspendida hasta que el Congreso asigne fondos en el Presupuesto 2026.
La decisión se formalizó mediante el Decreto 681/2025, que invoca los artículos 5° de la Ley 24.629 y 38 de la Ley 24.156, normas que obligan a precisar el financiamiento de toda ley que genere erogaciones.
El Ejecutivo recordó que el proyecto de Presupuesto fue enviado al Parlamento el pasado 15 de septiembre, instancia en la que deberán incorporarse los créditos necesarios para poner en marcha la norma. La ley había sido vetada en agosto, pero fue restituida por insistencia del Congreso en ambas cámaras.
Entre los principales puntos, la norma declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026, crea una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad con compatibilidad laboral, garantiza cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud, fija una compensación de emergencia a prestadores, y amplía beneficios fiscales para empleadores que contraten trabajadores con discapacidad.
El propio Ejecutivo estimó que su implementación requerirá más de 3 billones de pesos en 2025, equivalentes al 0,35% del PBI, recursos que aún no están garantizados. Por este motivo, quedan frenadas las altas y conversiones de pensiones, las compensaciones a prestadores, las incorporaciones al programa Incluir Salud y el despliegue operativo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
