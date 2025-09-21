Falleció Azucena Díaz, referente de Madres de Plaza de Mayo

La OVD atendió a más de 216.000 víctimas en 17 años
La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema informó que desde 2008 recibió 164.497 denuncias, con un promedio de 35 personas asistidas por día.
La histórica militante por los derechos humanos murió este domingo. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido en 1976.Sociedad21 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Azucena Díaz, una de las figuras más reconocidas de Madres de Plaza de Mayo, falleció este domingo a los 89 años. Su trayectoria estuvo marcada por la defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia, tras la desaparición de su hijo Manuel Asencio Taján, ocurrida el 24 de marzo de 1976 en Tucumán, durante la última dictadura militar.
Nacida en esa provincia y radicada luego en La Matanza, Díaz se sumó a las Madres de Plaza de Mayo, donde se convirtió en un pilar de las marchas semanales y en una voz firme en la defensa de los 30.000 desaparecidos.
En 2024, la Comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense la distinguió como “Personalidad Destacada de los Derechos Humanos”, reconociendo su trayectoria y su rol como referente para las nuevas generaciones de militantes.
Organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas H.I.J.O.S. Capital, expresaron sus condolencias y recordaron su legado con un mensaje: “Hasta siempre Azucena Díaz”.
Su partida deja un profundo vacío, pero también una huella imborrable en la historia argentina.
La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema informó que desde 2008 recibió 164.497 denuncias, con un promedio de 35 personas asistidas por día.
Autoridades sanitarias advierten sobre el aumento de casos y llaman a reforzar las medidas de prevención en hogares y comunidades.
El organismo volvió a advertir que está prohibido usar, distribuir y comercializar la crema dental “Colgate Total Clean Mint” por reportes de efectos adversos. La medida alcanza todas sus presentaciones y lotes.
Brian Alejandro Fontana, de 29 años, fue condenado a 14 años de cárcel por abusar de una integrante de su familia durante su infancia y adolescencia. El juicio se desarrolló en Melincué.
En el caso se investigan la supuesta apropiación ilegal de los derechos de imagen del “Diez”.
El óleo “Busto de mujer con sombrero de flores”, pintado en 1943, será subastado el 24 de octubre y podría superar los 9,5 millones de dólares.
En allanamientos simultáneos, la Policía Federal secuestró más de 800 pastillas de éxtasis, distintas drogas y dinero en efectivo. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal.
El hecho ocurrió en el kilómetro 628 este sábado por la tarde. Bomberos trabajaron con motosierras para liberar la calzada y restablecer el tránsito.
El capitán marcó dos goles, dio una asistencia y fue clave en la victoria 3-2 sobre DC United, que afianza a las Garzas en zona de Playoff de la MLS.
El Presidente reunió a su núcleo duro en Olivos para encarar la recta final electoral mientras el dólar superó los $1500. El peronismo mueve piezas con Kicillof, Cristina y Massa pensando en 2027.
El Presidente descalificó las denuncias de corrupción y calificó las versiones como “chimentos de peluquería”. También apuntó contra Cristina Kirchner y habló de su vínculo con Mauricio Macri.