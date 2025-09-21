Falleció Azucena Díaz, referente de Madres de Plaza de Mayo

Azucena Díaz, una de las figuras más reconocidas de Madres de Plaza de Mayo, falleció este domingo a los 89 años. Su trayectoria estuvo marcada por la defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia, tras la desaparición de su hijo Manuel Asencio Taján, ocurrida el 24 de marzo de 1976 en Tucumán, durante la última dictadura militar.

Nacida en esa provincia y radicada luego en La Matanza, Díaz se sumó a las Madres de Plaza de Mayo, donde se convirtió en un pilar de las marchas semanales y en una voz firme en la defensa de los 30.000 desaparecidos.

En 2024, la Comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense la distinguió como “Personalidad Destacada de los Derechos Humanos”, reconociendo su trayectoria y su rol como referente para las nuevas generaciones de militantes.

Organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas H.I.J.O.S. Capital, expresaron sus condolencias y recordaron su legado con un mensaje: “Hasta siempre Azucena Díaz”.

Su partida deja un profundo vacío, pero también una huella imborrable en la historia argentina.