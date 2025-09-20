Venado Tuerto: árbol caído interrumpió la Ruta 33

En la tarde de este sábado, cerca de las 19:10, un árbol cayó sobre la Ruta Nacional 33 a la altura del kilómetro 628, en dirección a Sancti Spíritu, interrumpiendo parcialmente la circulación vehicular.

El incidente fue provocado por las fuertes ráfagas de viento que se registraron en la región. El ejemplar quedó tendido sobre media calzada, lo que generó complicaciones en el tránsito.



Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto acudieron al lugar y, con el uso de motosierras, procedieron a cortar el tronco y las ramas para despejar por completo la traza.

Durante el operativo también se hizo presente personal policial, que colaboró en la seguridad vial y ordenó el tránsito hasta que se normalizó la circulación.

El episodio se enmarca en una jornada de inestabilidad climática, donde el Servicio Meteorológico Nacional había emitido alertas por tormentas y ráfagas para la zona.