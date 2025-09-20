La OVD atendió a más de 216.000 víctimas en 17 años

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cumplió 17 años y presentó un informe que da cuenta de la magnitud de su trabajo en la última década y media. Desde su creación en 2008, el organismo atendió a 216.883 víctimas a partir de 164.497 denuncias.

En promedio, la dependencia recibe 9.676 denuncias anuales, siendo 2019 el año con mayor cantidad, con 12.457. Esto representa más de 42 personas atendidas por día. Entre 2009, primer año completo de funcionamiento, y 2024, se registró un aumento del 59% en las denuncias.

El informe detalló que el 61% de las víctimas fueron mujeres mayores de edad, el 30% niñas, niños y adolescentes, y el 9% varones. Más de la mitad (54%) denunció a parejas o exparejas como agresores, mientras que el 32% correspondió a vínculos filiales.

En cuanto a los tipos de violencia, el 96% de los casos presentó violencia psicológica, el 57% física y el 47% simbólica. Un 51% de las víctimas aseguró sufrir episodios de manera diaria o semanal.

El 39% de las denuncias correspondió a situaciones de riesgo alto o altísimo. Además, el servicio médico de la OVD atendió a 46.815 personas, de las cuales 29.279 presentaban lesiones; el 86% eran mujeres.

Las denuncias derivaron en un 99% a la justicia civil, un 75% a la justicia penal y un 32% al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, destacó que la OVD “marca un hito en el compromiso de la Corte con la protección de los derechos humanos y la erradicación de la violencia en el ámbito familiar”.