Milei refuerza cambios políticos pero sostiene su plan económico

Tepp: “El Congreso refleja el rechazo de la gente a Milei”
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria participó en la Asamblea Ciudadana en Las Parejas y valoró el freno legislativo a los vetos presidenciales.
Tras la seguidilla de derrotas en el Congreso y las tensiones internas, el Presidente empodera a Santiago Caputo y mantiene a los Menem, mientras busca transmitir calma a los mercados.Política 19 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei enfrenta un escenario complejo tras los reveses legislativos y los cuestionamientos internos que generaron las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Aun así, desde el Gobierno aseguran que no habrá modificaciones profundas en el plan económico, pese a la presión de los mercados, la caída de bonos y el aumento del riesgo país.
En este marco, el oficialismo avanzó en una reestructuración de su armado político. Santiago Caputo fue designado “coordinador estratégico” de la campaña, consolidando su rol de máxima cercanía con el Presidente. Karina Milei, por su parte, ubicó a Pilar Ramírez como coordinadora política en reemplazo de Lule Menem, aunque desde la Casa Rosada aclararon que el riojano seguirá formando parte de las principales mesas de conducción.
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y figura cercana a Karina, también fue ratificado en su cargo dentro de la cúpula de La Libertad Avanza, a pesar de las críticas internas por la derrota bonaerense.
El Gobierno busca dar señales de orden hacia afuera y hacia adentro. La presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en la comitiva que viajará a Estados Unidos para la Asamblea General de la ONU responde a la intención de mantener encuentros con funcionarios del Tesoro y, eventualmente, con el presidente Donald Trump. La expectativa oficial es obtener respaldo político y económico que fortalezca la posición del país frente a la volatilidad actual.
En Olivos, Milei insistió en que cuentan con reservas suficientes para sostener el tipo de cambio dentro de la banda prevista y minimizó el impacto de la suba del riesgo país. Según fuentes oficiales, el Presidente apuesta a atravesar este tramo de inestabilidad con la mirada puesta en las elecciones de octubre, convencido de que una victoria electoral le dará mayor margen para enfrentar a la oposición.
La causa por presuntas coimas en la ANDIS detectó irregularidades y posibles direccionamientos en las contrataciones con la droguería Suizo Argentina.
Con 59 votos a favor y solo 9 en contra, la Cámara alta dejó sin efecto el veto presidencial al proyecto de distribución automática de Aportes del Tesoro Nacional. La discusión ahora pasa a Diputados.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sanción económica contra la expresidenta y otros condenados en la causa Vialidad. El monto corresponde a decomiso y pena accesoria por administración fraudulenta.
El vocero presidencial calificó de “horror” la decisión de Diputados y advirtió que sostener el financiamiento universitario implicaría fuertes recortes en otras áreas del Estado.
El Presidente convocó a referentes nacionales de La Libertad Avanza para ordenar la estrategia electoral y evitar errores tras la derrota bonaerense. Córdoba y Santa Fe aparecen como distritos clave.
El ex Gran Hermano expresó su dolor tras el nuevo parte médico de su amigo, que continúa en terapia intensiva.
El equipo de Marcelo Méndez superó 3-2 a los bicampeones olímpicos y cerró primero en el Grupo C del Mundial que se disputa en Filipinas.
La capacitación, articulada con la Provincia, busca brindar herramientas a quienes acompañan a personas mayores, con enfoque integral y oportunidades laborales.
Con la participación de las escuelas secundarias y cooperativas locales, se vivió un encuentro educativo y comunitario que fomentó el trabajo en equipo y los valores solidarios.
Un motociclista fue asistido en el lugar y no requirió traslado al hospital.