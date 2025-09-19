Milei refuerza cambios políticos pero sostiene su plan económico

El presidente Javier Milei enfrenta un escenario complejo tras los reveses legislativos y los cuestionamientos internos que generaron las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Aun así, desde el Gobierno aseguran que no habrá modificaciones profundas en el plan económico, pese a la presión de los mercados, la caída de bonos y el aumento del riesgo país.



En este marco, el oficialismo avanzó en una reestructuración de su armado político. Santiago Caputo fue designado “coordinador estratégico” de la campaña, consolidando su rol de máxima cercanía con el Presidente. Karina Milei, por su parte, ubicó a Pilar Ramírez como coordinadora política en reemplazo de Lule Menem, aunque desde la Casa Rosada aclararon que el riojano seguirá formando parte de las principales mesas de conducción.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y figura cercana a Karina, también fue ratificado en su cargo dentro de la cúpula de La Libertad Avanza, a pesar de las críticas internas por la derrota bonaerense.

El Gobierno busca dar señales de orden hacia afuera y hacia adentro. La presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en la comitiva que viajará a Estados Unidos para la Asamblea General de la ONU responde a la intención de mantener encuentros con funcionarios del Tesoro y, eventualmente, con el presidente Donald Trump. La expectativa oficial es obtener respaldo político y económico que fortalezca la posición del país frente a la volatilidad actual.

En Olivos, Milei insistió en que cuentan con reservas suficientes para sostener el tipo de cambio dentro de la banda prevista y minimizó el impacto de la suba del riesgo país. Según fuentes oficiales, el Presidente apuesta a atravesar este tramo de inestabilidad con la mirada puesta en las elecciones de octubre, convencido de que una victoria electoral le dará mayor margen para enfrentar a la oposición.