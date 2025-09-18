Villa Cañás inició curso de promotores gerontológicos

Ayer comenzó en Villa Cañás el curso de formación de Promotores Gerontológicos, impulsado por la Municipalidad junto al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe, a través de la Subsecretaría de Adultos Mayores.

El programa apunta a fortalecer el rol de quienes trabajan con personas mayores, ofreciendo conocimientos prácticos y teóricos, y una mirada integral sobre el proceso de envejecimiento.



El intendente Norberto Gizzi encabezó el inicio de la capacitación junto al secretario de Economía, Oscar Caffa, y la directora de Producción y Empleo, Patricia Cabrera. “Agradecemos a todos los participantes por sumarse a este desafío y al equipo de profesionales que llevará adelante la capacitación”, señaló el mandatario, y destacó “el apoyo y el trabajo articulado con el Gobierno provincial para que nuestros vecinos tengan la posibilidad de formarse y generar oportunidades laborales”.

Las clases estarán a cargo de un equipo docente integrado por la doctora Lucrecia Genovart, la psicóloga Patricia Quiroga, la Lic. en Enfermería y Mg. en Educación en Ciencias de la Salud María Belén Rivas, la enfermera profesional Silvina Belesía, el kinesiólogo Martín Castellini, la abogada Julia Paz, el nutricionista Nicolás Polidori y las trabajadoras sociales Liliana Merciadri y Sol Strupeni.

El curso, compuesto por 13 módulos, aborda contenidos sobre gerontología social, biología del envejecimiento, salud mental, género y diversidad, ayudas técnicas, nutrición, primeros auxilios, marco legal, recreación, autonomía y bioseguridad.

Al finalizar la capacitación, los participantes recibirán el certificado de “Acompañantes No Terapéuticos”, que los habilitará a desempeñar un rol clave en el acompañamiento de personas mayores en distintos ámbitos.