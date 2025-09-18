Villa Cañás inició curso de promotores gerontológicos

Jornada cooperativista en Bomberos Voluntarios en Villa Cañás
Con la participación de las escuelas secundarias y cooperativas locales, se vivió un encuentro educativo y comunitario que fomentó el trabajo en equipo y los valores solidarios.
Villa Cañás
18 de septiembre de 2025
SOFIA ZANOTTI
Ayer comenzó en Villa Cañás el curso de formación de Promotores Gerontológicos, impulsado por la Municipalidad junto al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe, a través de la Subsecretaría de Adultos Mayores.
El programa apunta a fortalecer el rol de quienes trabajan con personas mayores, ofreciendo conocimientos prácticos y teóricos, y una mirada integral sobre el proceso de envejecimiento.
El intendente Norberto Gizzi encabezó el inicio de la capacitación junto al secretario de Economía, Oscar Caffa, y la directora de Producción y Empleo, Patricia Cabrera. “Agradecemos a todos los participantes por sumarse a este desafío y al equipo de profesionales que llevará adelante la capacitación”, señaló el mandatario, y destacó “el apoyo y el trabajo articulado con el Gobierno provincial para que nuestros vecinos tengan la posibilidad de formarse y generar oportunidades laborales”.
Las clases estarán a cargo de un equipo docente integrado por la doctora Lucrecia Genovart, la psicóloga Patricia Quiroga, la Lic. en Enfermería y Mg. en Educación en Ciencias de la Salud María Belén Rivas, la enfermera profesional Silvina Belesía, el kinesiólogo Martín Castellini, la abogada Julia Paz, el nutricionista Nicolás Polidori y las trabajadoras sociales Liliana Merciadri y Sol Strupeni.
El curso, compuesto por 13 módulos, aborda contenidos sobre gerontología social, biología del envejecimiento, salud mental, género y diversidad, ayudas técnicas, nutrición, primeros auxilios, marco legal, recreación, autonomía y bioseguridad.
Al finalizar la capacitación, los participantes recibirán el certificado de “Acompañantes No Terapéuticos”, que los habilitará a desempeñar un rol clave en el acompañamiento de personas mayores en distintos ámbitos.
