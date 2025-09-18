Marcos Ginocchio pidió oraciones por Thiago Medina

El ex Gran Hermano expresó su dolor tras el nuevo parte médico de su amigo, que continúa en terapia intensiva.

Espectáculos18 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
720

Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022, compartió un mensaje de apoyo a su amigo Thiago Medina, quien permanece internado en terapia intensiva luego de sufrir un grave accidente en moto.

El nuevo parte médico, difundido este miércoles por Daniela Celis, detalló que en las últimas 24 horas Medina presentó picos de fiebre y deberá someterse a una fibrobroncoscopia. De acuerdo a su evolución, podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

Ante la preocupación, Ginocchio utilizó sus redes sociales para continuar la cadena de oración iniciada por Celis. “Buen padre. Buen hermano. Buen amigo. Mucha fuerza para Thiaguito”, escribió junto a una foto de Thiago con sus hijas.

En otro mensaje, agregó: “Las oraciones y la Fe llegan y ayudan como a veces no imaginamos”. La publicación recibió cientos de comentarios de apoyo y solidaridad hacia Medina y su familia.

Te puede interesar
CA42JMBIVVGG5F5NEUHCC4OIPM

Marcelo Tinelli vuelve con humor al streaming

SOFIA ZANOTTI
Espectáculos17 de septiembre de 2025

El conductor estrenará el martes 23 en Carnaval Stream Estamos de Paso, un ciclo que busca recuperar el espíritu de VideoMatch. Lo acompañan El Tirri, Pachu Peña, Fede Bal y sus hijas Cande y Juanita.

Lo más visto
Boletín de noticias