Fiscalía pidió la detención de un iraní condenado en Argentina

El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó este jueves la inmediata detención de Samiei Sajjad Naserani, ciudadano iraní condenado a 4 años y 6 meses de prisión por integrar una asociación ilícita internacional dedicada a falsificar documentación y por haber ingresado en 2019 a la Argentina con un pasaporte falso.

La fiscal general Gabriela Baigún fundamentó el pedido al señalar que la Corte Suprema rechazó uno de los recursos de queja presentados por la defensa y que la condena ya cuenta con doble conforme. Además, remarcó la existencia de un posible riesgo de fuga, dado que Naserani carece de arraigo en el país y que su ingreso se produjo ocultando su verdadera identidad.



Según la investigación, el iraní formaba parte de una organización integrada por al menos cinco personas, que operó entre 2015 y 2019 en España, Portugal, Grecia y Argentina. El grupo falsificaba documentos de identificación, los utilizaba y comercializaba, además de obtener pasajes aéreos que luego entregaban a terceros.

El caso se inició en marzo de 2019, cuando Naserani arribó junto a su pareja al aeropuerto de Ezeiza desde Madrid, utilizando pasaportes israelíes robados. Aunque en ese momento lograron ingresar al país, la Justicia dispuso luego su detención en un hotel del barrio porteño de Abasto.

En 2020, el Tribunal Oral Federal N°6 lo había condenado a tres años en suspenso por uso de documento público falso, pero lo absolvió por asociación ilícita. La fiscalía apeló y, en 2021, la Cámara de Casación anuló la absolución y ordenó una nueva pena, que finalmente se fijó en 4 años y 6 meses de prisión.

Para la fiscal Baigún, la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario es “la única medida eficaz” para garantizar el cumplimiento de la sentencia y evitar que el acusado pueda sustraerse a la Justicia.