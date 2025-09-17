Milei reúne a candidatos en Olivos y pide “mayor empatía”

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles en la Quinta de Olivos una jornada con candidatos y jefes de campaña de La Libertad Avanza (LLA), con el objetivo de redefinir la comunicación política luego de la derrota sufrida en la provincia de Buenos Aires.

La agenda incluyó dos reuniones. A las 11, Milei recibió a los dos primeros candidatos a diputados nacionales de cada provincia, un total de 48 aspirantes. Entre ellos estuvieron los ocho cabezas de lista bonaerenses: Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Liberman, Alejandro Speroni y Francisco Adorni.

Por la tarde, a las 15, el mandatario se reunió con los jefes de campaña de las 24 provincias. De ambos encuentros participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los armadores Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja.

Según fuentes oficiales, el Presidente planteó la necesidad de “comunicar con mayor empatía” y adelantó un cambio de tono en los mensajes proselitistas. La nueva consigna “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, propuesta por el cineasta Santiago Oria, reemplaza al eslogan anterior “Kirchnerismo Nunca Más”.

El relanzamiento electoral tendrá su primer acto el próximo viernes en Córdoba, en la plaza de Avenida Poeta Lugones y Armando Roldán, donde Milei encabezará un acto masivo. En las semanas previas a los comicios del 26 de octubre, también recorrerá provincias claves como Santa Fe y Corrientes, además de ciudades como Mar del Plata y Bahía Blanca.

Desde su entorno aseguran que el mandatario busca recuperar “la épica de 2023” y ordenar a la dirigencia interna tras las tensiones entre Karina Milei y Santiago Caputo. En ese marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llamó a cerrar filas de cara a la elección.