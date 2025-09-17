Milei reúne a candidatos en Olivos y pide “mayor empatía”

Caputo y Yacobitti se cruzaron en redes antes de la Marcha Federal
El ministro de Economía y el vicerrector de la UBA protagonizaron un tenso intercambio por los salarios en la previa a la movilización por educación y salud.
Política 17 de septiembre de 2025
El presidente Javier Milei encabezó este miércoles en la Quinta de Olivos una jornada con candidatos y jefes de campaña de La Libertad Avanza (LLA), con el objetivo de redefinir la comunicación política luego de la derrota sufrida en la provincia de Buenos Aires.
La agenda incluyó dos reuniones. A las 11, Milei recibió a los dos primeros candidatos a diputados nacionales de cada provincia, un total de 48 aspirantes. Entre ellos estuvieron los ocho cabezas de lista bonaerenses: Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Liberman, Alejandro Speroni y Francisco Adorni.
Por la tarde, a las 15, el mandatario se reunió con los jefes de campaña de las 24 provincias. De ambos encuentros participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los armadores Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja.
Según fuentes oficiales, el Presidente planteó la necesidad de “comunicar con mayor empatía” y adelantó un cambio de tono en los mensajes proselitistas. La nueva consigna “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, propuesta por el cineasta Santiago Oria, reemplaza al eslogan anterior “Kirchnerismo Nunca Más”.
El relanzamiento electoral tendrá su primer acto el próximo viernes en Córdoba, en la plaza de Avenida Poeta Lugones y Armando Roldán, donde Milei encabezará un acto masivo. En las semanas previas a los comicios del 26 de octubre, también recorrerá provincias claves como Santa Fe y Corrientes, además de ciudades como Mar del Plata y Bahía Blanca.
Desde su entorno aseguran que el mandatario busca recuperar “la épica de 2023” y ordenar a la dirigencia interna tras las tensiones entre Karina Milei y Santiago Caputo. En ese marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llamó a cerrar filas de cara a la elección.
Con amplio respaldo opositor, la Cámara baja revirtió los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Pediátrica en el Garrahan y de Financiamiento Universitario. El Senado tendrá la última palabra.
El presidente participó del Foro de Emprendedores Industriales y calificó a la justicia social como “injusta y aberrante”. También apuntó contra Cristina Kirchner y defendió el rumbo de su gestión.
El vocero presidencial aseguró que el proyecto de Presupuesto 2026 prioriza educación, salud y jubilaciones, con aumentos en cada área.
La expresidenta cuestionó con ironía el discurso presidencial y lo acusó de repetir recetas del macrismo.
La ministra de Seguridad aclaró que no fue ella quien dijo “lo peor ya pasó” y marcó diferencias con el discurso presidencial sobre el Presupuesto 2026.
fin de semana a puro deporte: dos clasificados a play-offs en la Liga Venadense, definiciones en la B, doble fecha de básquet, título histórico para el femenino de Independiente en Arenales, protagonismo del hockey regional y bombazo en el boxeo internacional.
Unos 1.100 efectivos federales y de la Ciudad custodian el Congreso en el marco de la protesta contra los vetos presidenciales y la sesión en Diputados.
El equipo de Javier Mascherano ganó 3-1, con goles de Jordi Alba, Lionel Messi e Ian Fray, y quedó quinto en la Conferencia Este de la MLS.
El próximo lunes 22 de septiembre, a las 18 horas, se realizará una jornada abierta a la comunidad sobre higiene, seguridad y salud mental en el trabajo. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Trabajo de Santa Fe.
El conductor estrenará el martes 23 en Carnaval Stream Estamos de Paso, un ciclo que busca recuperar el espíritu de VideoMatch. Lo acompañan El Tirri, Pachu Peña, Fede Bal y sus hijas Cande y Juanita.