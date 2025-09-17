Detuvieron a Ernesto Quintana, uno de los más buscados en Santa Fe

Venado Tuerto: detuvieron a un hombre con tres machetes
El sujeto fue sorprendido causando disturbios en pleno centro y llevaba los machetes en una mochila. La fiscal en turno dispuso la notificación por portación de arma blanca.
El operativo se concretó en Recreo, donde se secuestró un arma de fuego y celulares. Por su captura ofrecían una recompensa de $25 millones.Policiales 17 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno de la provincia de Santa Fe confirmó este miércoles la detención de Ernesto Fabián Quintana, considerado uno de los delincuentes más buscados del territorio provincial. El operativo se llevó a cabo a las 10.45 en un domicilio del barrio Las Mercedes, en la ciudad de Recreo, departamento La Capital.
La acción fue realizada por la Policía de Investigaciones (PDI) del Ministerio de Justicia y Seguridad. Durante la requisa, los agentes secuestraron una pistola calibre 9 milímetros marca Taurus, sin numeración visible y con munición en recámara, además de seis teléfonos celulares. La investigación judicial está a cargo de la fiscal María Laura Urquiza.
Quintana había ingresado recientemente a la lista de los diez prófugos más buscados, tras la captura de Waldo Bilbao. Está acusado de un homicidio cometido en 2020 contra un peón rural, cuyo cuerpo fue hallado en el río Coronda, y se lo vincula con actividades de narcotráfico y narcomenudeo.
La subsecretaria de Inteligencia Criminal, María Virginia Villar, destacó que la provincia ofrecía una recompensa de 25 millones de pesos por información que permitiera su localización. En el último año, ya se localizaron seis prófugos de alto perfil y, en el último mes, se sumaron dos capturas más.
La provincia de Santa Fe dispone actualmente de una plataforma digital con la lista de personas con pedido de captura y recompensa: www.santafe.gob.ar/index.php/web/guia/buscados. Allí se prioriza la peligrosidad de los prófugos, y se recuerda que las recompensas —que ya superan los $300 millones— se abonan en efectivo, bajo estricta reserva de identidad.
Las autoridades insisten en no intentar detener a estas personas por cuenta propia y comunicarse con el 911 o con el 0800-444-3583 ante cualquier información.
