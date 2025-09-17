Gasoducto Metropolitano: obra clave con 90 % de avance

El Gasoducto Metropolitano, una de las obras más importantes del Plan de Infraestructura del gobierno provincial, ya alcanzó el 90 % de avance físico. Con 43,5 kilómetros de extensión, permitirá ampliar el acceso al gas natural a más de 100.000 usuarios de ocho localidades del área metropolitana de Santa Fe, lo que se traduce en más de 250.000 habitantes.



La obra, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Gustavo Puccini, conectará a Santa Fe, Esperanza, Recreo, Monte Vera, San José del Rincón, Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes y Ángel Gallardo. También beneficiará a 7.000 pymes, 2.000 comercios y 1.600 instituciones que actualmente no cuentan con red de gas natural.

Puccini remarcó: “Con la finalización de este Gasoducto Metropolitano, el más importante en la historia de la provincia, damos un salto estratégico para el desarrollo santafesino. Es una inversión sin precedentes que fortalecerá nuestra matriz energética y consolidará a Santa Fe como motor productivo de la Argentina”.

Por su parte, el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa, detalló que los trabajos principales ya están concluidos: “Están terminadas las cañerías, pruebas hidráulicas y reductoras de presión. Resta solo un tramo entre Rincón y Arroyo Leyes, además de la conexión definitiva al sistema nacional, que esperamos completar en octubre”.

El proyecto tuvo demoras por falta de pagos de Nación, pero la Provincia asumió la deuda pendiente y continuará financiando hasta su finalización. “Cada metro de gasoducto es un metro de progreso para nuestras familias y empresas”, concluyó Puccini.