Gasoducto Metropolitano: obra clave con 90 % de avance

Santa Fe compensó a más de 6.300 jubilados por medicamentos
El plan del gobernador Pullaro garantiza que ningún jubilado provincial destine más del 5 % de sus haberes a remedios. Ya alcanzó a 6.311 beneficiarios.
El proyecto de 43 kilómetros beneficiará a más de 250.000 personas en el área metropolitana de Santa Fe, además de pymes, comercios e instituciones.Santa Fe17 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El Gasoducto Metropolitano, una de las obras más importantes del Plan de Infraestructura del gobierno provincial, ya alcanzó el 90 % de avance físico. Con 43,5 kilómetros de extensión, permitirá ampliar el acceso al gas natural a más de 100.000 usuarios de ocho localidades del área metropolitana de Santa Fe, lo que se traduce en más de 250.000 habitantes.
La obra, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Gustavo Puccini, conectará a Santa Fe, Esperanza, Recreo, Monte Vera, San José del Rincón, Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes y Ángel Gallardo. También beneficiará a 7.000 pymes, 2.000 comercios y 1.600 instituciones que actualmente no cuentan con red de gas natural.
Puccini remarcó: “Con la finalización de este Gasoducto Metropolitano, el más importante en la historia de la provincia, damos un salto estratégico para el desarrollo santafesino. Es una inversión sin precedentes que fortalecerá nuestra matriz energética y consolidará a Santa Fe como motor productivo de la Argentina”.
Por su parte, el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa, detalló que los trabajos principales ya están concluidos: “Están terminadas las cañerías, pruebas hidráulicas y reductoras de presión. Resta solo un tramo entre Rincón y Arroyo Leyes, además de la conexión definitiva al sistema nacional, que esperamos completar en octubre”.
El proyecto tuvo demoras por falta de pagos de Nación, pero la Provincia asumió la deuda pendiente y continuará financiando hasta su finalización. “Cada metro de gasoducto es un metro de progreso para nuestras familias y empresas”, concluyó Puccini.
Con inversión en infraestructura, alivio fiscal y financiamiento, el sector lácteo provincial creció hasta un 11 % en el último año y consolida su recuperación tras la crisis de 2023.
La provincia aprobó una nueva Carta Magna tras más de seis décadas, con derechos de vanguardia y un rediseño institucional. Sin embargo, su aplicación dependerá de que la Legislatura sancione leyes reglamentarias en los próximos dos años.
Vivían en toldos de nylon, sin agua potable ni baños. La Justicia investiga si se trata de un caso de explotación laboral y posible trata de personas.
La Justicia de Familia de San Lorenzo ordenó la medida tras el incumplimiento del padre. El fallo se basa en el principio de solidaridad familiar.
El gobernador santafesino criticó la falta de reacción del Presidente tras la derrota bonaerense y ofreció a Provincias Unidas como alternativa nacional.
fin de semana a puro deporte: dos clasificados a play-offs en la Liga Venadense, definiciones en la B, doble fecha de básquet, título histórico para el femenino de Independiente en Arenales, protagonismo del hockey regional y bombazo en el boxeo internacional.
Unos 1.100 efectivos federales y de la Ciudad custodian el Congreso en el marco de la protesta contra los vetos presidenciales y la sesión en Diputados.
El equipo de Javier Mascherano ganó 3-1, con goles de Jordi Alba, Lionel Messi e Ian Fray, y quedó quinto en la Conferencia Este de la MLS.
El próximo lunes 22 de septiembre, a las 18 horas, se realizará una jornada abierta a la comunidad sobre higiene, seguridad y salud mental en el trabajo. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Trabajo de Santa Fe.
El conductor estrenará el martes 23 en Carnaval Stream Estamos de Paso, un ciclo que busca recuperar el espíritu de VideoMatch. Lo acompañan El Tirri, Pachu Peña, Fede Bal y sus hijas Cande y Juanita.