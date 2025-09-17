Santa Fe recibió $3.000 millones en fondos ATN

La Nación giró recursos a cuatro provincias, entre ellas Santa Fe. El envío se da en medio del debate por el veto al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.

Política Sta Fe17 de septiembre de 2025LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
El gobierno nacional transfirió a Santa Fe $3.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en el marco de un reparto total de $12.500 millones entre cuatro provincias. La medida se concretó el viernes pasado y benefició también a Misiones, Entre Ríos y Chaco.

Según se informó, el gobernador misionero Hugo Passalacqua recibió $4.000 millones, mientras que los mandatarios Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) recibieron $3.000 millones y $2.500 millones respectivamente.

El caso santafesino llama la atención por el monto asignado, considerado reducido frente a las necesidades provinciales. Para dimensionar la cifra, los $3.000 millones recibidos no alcanzan a cubrir el presupuesto de la remodelación de la plaza San Martín de Venado Tuerto, estimado en casi $4.000 millones.

La entrega de fondos se produce en un contexto de tensiones políticas, dado que desde medios nacionales se señaló que estos recursos estarían vinculados al apoyo legislativo que el presidente busca para sostener el veto al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica.

Si bien la vicegobernadora Gisela Scaglia (PRO) manifestó su respaldo a los anuncios del Ejecutivo nacional, resta ver cuál será la postura del gobernador Maximiliano Pullaro, quien en reiteradas ocasiones reclamó mayores recursos y condiciones más equitativas para Santa Fe.

