Santa Fe recibió $3.000 millones en fondos ATN

Caren Tepp lanzó su campaña en Venado Tuerto
La candidata de Fuerza Patria presentó su propuesta en una Asamblea Ciudadana con amplia participación vecinal y críticas a sectores opositores.
La Nación giró recursos a cuatro provincias, entre ellas Santa Fe. El envío se da en medio del debate por el veto al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.Política Sta Fe17 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
El gobierno nacional transfirió a Santa Fe $3.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en el marco de un reparto total de $12.500 millones entre cuatro provincias. La medida se concretó el viernes pasado y benefició también a Misiones, Entre Ríos y Chaco.
Según se informó, el gobernador misionero Hugo Passalacqua recibió $4.000 millones, mientras que los mandatarios Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) recibieron $3.000 millones y $2.500 millones respectivamente.
El caso santafesino llama la atención por el monto asignado, considerado reducido frente a las necesidades provinciales. Para dimensionar la cifra, los $3.000 millones recibidos no alcanzan a cubrir el presupuesto de la remodelación de la plaza San Martín de Venado Tuerto, estimado en casi $4.000 millones.
La entrega de fondos se produce en un contexto de tensiones políticas, dado que desde medios nacionales se señaló que estos recursos estarían vinculados al apoyo legislativo que el presidente busca para sostener el veto al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica.
Si bien la vicegobernadora Gisela Scaglia (PRO) manifestó su respaldo a los anuncios del Ejecutivo nacional, resta ver cuál será la postura del gobernador Maximiliano Pullaro, quien en reiteradas ocasiones reclamó mayores recursos y condiciones más equitativas para Santa Fe.
La precandidata a diputada nacional encabezó un encuentro en Venado Tuerto, donde más de 300 vecinos y dirigentes debatieron demandas y propuestas.
El gobernador de Santa Fe encabezó el acto de clausura de la Convención Reformadora y destacó el espíritu democrático del nuevo texto constitucional, aprobado en su mayoría con amplios acuerdos multipartidarios.
Este viernes a las 17 se realizará la primera jura de la nueva Constitución provincial en la explanada de la Legislatura. El acto tendrá carácter simbólico e institucional y luego se replicará en distintas localidades.
La concejala rosarina presentó la lista junto a referentes peronistas. El espacio inicia un recorrido provincial con asambleas ciudadanas en Venado Tuerto y Firmat.
La Legislatura provincial será escenario de la histórica ceremonia, donde prestarán juramento los convencionales y el gobernador Pullaro bajo la flamante Carta Magna.
fin de semana a puro deporte: dos clasificados a play-offs en la Liga Venadense, definiciones en la B, doble fecha de básquet, título histórico para el femenino de Independiente en Arenales, protagonismo del hockey regional y bombazo en el boxeo internacional.
Unos 1.100 efectivos federales y de la Ciudad custodian el Congreso en el marco de la protesta contra los vetos presidenciales y la sesión en Diputados.
El equipo de Javier Mascherano ganó 3-1, con goles de Jordi Alba, Lionel Messi e Ian Fray, y quedó quinto en la Conferencia Este de la MLS.
El próximo lunes 22 de septiembre, a las 18 horas, se realizará una jornada abierta a la comunidad sobre higiene, seguridad y salud mental en el trabajo. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Trabajo de Santa Fe.
El conductor estrenará el martes 23 en Carnaval Stream Estamos de Paso, un ciclo que busca recuperar el espíritu de VideoMatch. Lo acompañan El Tirri, Pachu Peña, Fede Bal y sus hijas Cande y Juanita.