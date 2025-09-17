Evangelina Anderson bromeó sobre su “nuevo novio” en Europa

Marcelo Tinelli vuelve con humor al streaming
El conductor estrenará el martes 23 en Carnaval Stream Estamos de Paso, un ciclo que busca recuperar el espíritu de VideoMatch. Lo acompañan El Tirri, Pachu Peña, Fede Bal y sus hijas Cande y Juanita.
La modelo viaja a Milán para la Semana de la Moda y sorprendió en redes con una declaración irónica tras su separación de Martín Demichelis.Espectáculos17 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Evangelina Anderson compartió en sus redes sociales una declaración que despertó sonrisas y comentarios: “Siempre me gustaron los intelectuales. Ya tengo novio”. La frase, acompañada de una foto junto a una escultura de Albert Einstein en el aeropuerto de Frankfurt, se dio en medio de su viaje hacia Milán, donde participará de la próxima Semana de la Moda.
La modelo, recientemente separada de Martín Demichelis, eligió el humor para hablar de su presente personal. “Ya tengo novio”, escribió en tono irónico, aludiendo al célebre físico. Su publicación fue acompañada de imágenes junto a su hermana y maquilladora, Celeste Paternó, además de la panelista Majo Martino y su hermana menor, Celeste, con quienes viaja a Italia.
La Fashion Week de Milán se desarrollará entre el martes 23 y el lunes 29 de septiembre, y Anderson anticipó la previa a sus casi dos millones de seguidores con postales de charlas, risas y complicidades femeninas.
La modelo también aclaró en los últimos días los rumores sobre un supuesto nuevo romance tras un viaje a México, al explicar que la persona con la que fue fotografiada es el hijo de una amiga cercana y que aquel viaje estuvo motivado por un tema familiar: la recuperación de su madre tras un ACV.
Con humor e ironía, Anderson dejó en claro que transita una etapa de cambios y que, por ahora, sus “noviazgos” se limitan a guiños en redes y momentos espontáneos como el vivido junto a Einstein en Alemania.
El conductor estrenará el martes 23 en Carnaval Stream Estamos de Paso, un ciclo que busca recuperar el espíritu de VideoMatch. Lo acompañan El Tirri, Pachu Peña, Fede Bal y sus hijas Cande y Juanita.
El músico contó que la mediática le ofreció comprarle un Ferrari si aceptaba casarse, aunque él aseguró que no le convenció el modo en que se lo planteó.
La conductora contó que durante su embarazo en Milán se dedicó a la escritura y presentó sus obras en una feria internacional.
Wanda Nara presentó junto a Vero Lozano la nueva edición del reality culinario con figuras del deporte, la música, el periodismo y las redes. Aún restan cuatro famosos por anunciar.
La cantante contó que imitaba los gastos de su ex pareja, lo que la llevó a quedar en una situación económica complicada. Además, aseguró que él no colaboraba en la relación.
El músico compartió un emotivo momento con Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Claudio “Chiqui” Tapia luego del triunfo de Argentina frente a Venezuela en el Monumental.
fin de semana a puro deporte: dos clasificados a play-offs en la Liga Venadense, definiciones en la B, doble fecha de básquet, título histórico para el femenino de Independiente en Arenales, protagonismo del hockey regional y bombazo en el boxeo internacional.
Unos 1.100 efectivos federales y de la Ciudad custodian el Congreso en el marco de la protesta contra los vetos presidenciales y la sesión en Diputados.
El equipo de Javier Mascherano ganó 3-1, con goles de Jordi Alba, Lionel Messi e Ian Fray, y quedó quinto en la Conferencia Este de la MLS.
El próximo lunes 22 de septiembre, a las 18 horas, se realizará una jornada abierta a la comunidad sobre higiene, seguridad y salud mental en el trabajo. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Trabajo de Santa Fe.
El conductor estrenará el martes 23 en Carnaval Stream Estamos de Paso, un ciclo que busca recuperar el espíritu de VideoMatch. Lo acompañan El Tirri, Pachu Peña, Fede Bal y sus hijas Cande y Juanita.