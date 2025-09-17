Evangelina Anderson bromeó sobre su “nuevo novio” en Europa

Evangelina Anderson compartió en sus redes sociales una declaración que despertó sonrisas y comentarios: “Siempre me gustaron los intelectuales. Ya tengo novio”. La frase, acompañada de una foto junto a una escultura de Albert Einstein en el aeropuerto de Frankfurt, se dio en medio de su viaje hacia Milán, donde participará de la próxima Semana de la Moda.



La modelo, recientemente separada de Martín Demichelis, eligió el humor para hablar de su presente personal. “Ya tengo novio”, escribió en tono irónico, aludiendo al célebre físico. Su publicación fue acompañada de imágenes junto a su hermana y maquilladora, Celeste Paternó, además de la panelista Majo Martino y su hermana menor, Celeste, con quienes viaja a Italia.

La Fashion Week de Milán se desarrollará entre el martes 23 y el lunes 29 de septiembre, y Anderson anticipó la previa a sus casi dos millones de seguidores con postales de charlas, risas y complicidades femeninas.



La modelo también aclaró en los últimos días los rumores sobre un supuesto nuevo romance tras un viaje a México, al explicar que la persona con la que fue fotografiada es el hijo de una amiga cercana y que aquel viaje estuvo motivado por un tema familiar: la recuperación de su madre tras un ACV.

Con humor e ironía, Anderson dejó en claro que transita una etapa de cambios y que, por ahora, sus “noviazgos” se limitan a guiños en redes y momentos espontáneos como el vivido junto a Einstein en Alemania.