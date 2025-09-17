Los 7 alimentos vinculados con mayor riesgo de demencia

Qué pasa en el cuerpo al comer kiwi todos los días
El kiwi aporta vitamina C, fibra y potasio, que ayudan a fortalecer el sistema inmune, mejorar la digestión, cuidar el corazón y favorecer una piel más luminosa.
Un estudio de 15 años en Suecia reveló qué productos cotidianos pueden acelerar el deterioro cognitivo. La recomendación de expertos: optar por dietas equilibradas para preservar la memoria.Salud17 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Durante 15 años, un equipo de investigadores en Suecia siguió la dieta de casi 2.500 adultos mayores para evaluar cómo los hábitos alimentarios impactan en la salud al envejecer. El trabajo, publicado en la revista Nature Aging, determinó que las elecciones poco saludables no solo aumentan el riesgo de enfermedades crónicas, sino que también están estrechamente relacionadas con la aparición de demencia.
El estudio comparó los efectos de dietas como la mediterránea y la MIND —basadas en frutas, verduras, pescado, aceite de oliva y cereales integrales— con patrones ricos en ultraprocesados y carnes rojas. La diferencia fue notable: quienes siguieron planes alimentarios saludables presentaron entre dos y tres enfermedades menos al final del período de observación, además de menor riesgo de deterioro cognitivo.
De acuerdo con los expertos, los siete alimentos más asociados al desarrollo de demencia son:
Carnes rojas
Embutidos y fiambres
Alimentos ultraprocesados
Bebidas azucaradas
Dulces industriales
Frituras
Comidas rápidas
Los investigadores remarcaron que estas opciones, habituales en la vida cotidiana, favorecen la inflamación crónica y aceleran procesos degenerativos en el cerebro. En contraste, las dietas equilibradas demostraron ser un factor protector especialmente relevante en mujeres y personas mayores de 78 años.
El trabajo concluye que cambiar la alimentación puede convertirse en una de las herramientas más efectivas para mejorar la calidad de vida en la vejez y prevenir enfermedades neurodegenerativas.
Cada año se diagnostican unos 9.000 casos en el país. Seis de cada diez pacientes tardan más de seis meses en consultar tras los primeros síntomas.
En Argentina, más de 4 millones de personas conviven con migraña. El diagnóstico demora en promedio más de 11 años, según un nuevo estudio.
En la Clínica La Pequeña Familia, el Laboratorio de Análisis Clínicos es un eslabón fundamental en la atención médica. Conversamos con el bioquímico Mariano Cánovas, responsable del servicio, quien nos contó cómo trabajan y cuáles son las fortalezas que lo distinguen.
Expertos advierten que una pérdida de peso acelerada puede afectar la masa muscular. Recomiendan priorizar proteínas y ejercicios de fuerza progresivos para lograr un cambio saludable.
Una investigación en Brasil vinculó seis edulcorantes artificiales con un deterioro cognitivo más rápido, en especial en adultos menores de 60 años y personas con diabetes.
fin de semana a puro deporte: dos clasificados a play-offs en la Liga Venadense, definiciones en la B, doble fecha de básquet, título histórico para el femenino de Independiente en Arenales, protagonismo del hockey regional y bombazo en el boxeo internacional.
Unos 1.100 efectivos federales y de la Ciudad custodian el Congreso en el marco de la protesta contra los vetos presidenciales y la sesión en Diputados.
El equipo de Javier Mascherano ganó 3-1, con goles de Jordi Alba, Lionel Messi e Ian Fray, y quedó quinto en la Conferencia Este de la MLS.
El próximo lunes 22 de septiembre, a las 18 horas, se realizará una jornada abierta a la comunidad sobre higiene, seguridad y salud mental en el trabajo. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Trabajo de Santa Fe.
El conductor estrenará el martes 23 en Carnaval Stream Estamos de Paso, un ciclo que busca recuperar el espíritu de VideoMatch. Lo acompañan El Tirri, Pachu Peña, Fede Bal y sus hijas Cande y Juanita.