Los 7 alimentos vinculados con mayor riesgo de demencia

Un estudio de 15 años en Suecia reveló qué productos cotidianos pueden acelerar el deterioro cognitivo. La recomendación de expertos: optar por dietas equilibradas para preservar la memoria.

Salud17 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
Durante 15 años, un equipo de investigadores en Suecia siguió la dieta de casi 2.500 adultos mayores para evaluar cómo los hábitos alimentarios impactan en la salud al envejecer. El trabajo, publicado en la revista Nature Aging, determinó que las elecciones poco saludables no solo aumentan el riesgo de enfermedades crónicas, sino que también están estrechamente relacionadas con la aparición de demencia.

El estudio comparó los efectos de dietas como la mediterránea y la MIND —basadas en frutas, verduras, pescado, aceite de oliva y cereales integrales— con patrones ricos en ultraprocesados y carnes rojas. La diferencia fue notable: quienes siguieron planes alimentarios saludables presentaron entre dos y tres enfermedades menos al final del período de observación, además de menor riesgo de deterioro cognitivo.

De acuerdo con los expertos, los siete alimentos más asociados al desarrollo de demencia son:

Carnes rojas
Embutidos y fiambres
Alimentos ultraprocesados
Bebidas azucaradas
Dulces industriales
Frituras
Comidas rápidas
Los investigadores remarcaron que estas opciones, habituales en la vida cotidiana, favorecen la inflamación crónica y aceleran procesos degenerativos en el cerebro. En contraste, las dietas equilibradas demostraron ser un factor protector especialmente relevante en mujeres y personas mayores de 78 años.

El trabajo concluye que cambiar la alimentación puede convertirse en una de las herramientas más efectivas para mejorar la calidad de vida en la vejez y prevenir enfermedades neurodegenerativas.

