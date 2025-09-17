Confirman en Nevada uno de los mayores hallazgos de oro del siglo

El sector minero internacional confirmó uno de los descubrimientos de oro más relevantes de las últimas décadas: el proyecto Fourmile, ubicado en el estado de Nevada (Estados Unidos), que posee reservas de gran envergadura y alto contenido de mineral.

Según informó la compañía canadiense Barrick Gold Corporation en su evaluación 2025, el yacimiento cuenta con recursos minerales medidos e indicados de 3,6 millones de toneladas con una ley de 11,8 gramos por tonelada, equivalentes a 1,4 millones de onzas de oro. Además, se estiman 14 millones de toneladas de recursos inferidos con 14,1 gramos por tonelada, lo que representa otras 6,4 millones de onzas.



El potencial exploratorio asciende a entre 32 y 34 millones de toneladas con leyes de 15 a 16 gramos por tonelada, lo que podría duplicar el recurso hacia fin de año. “Fourmile compite rápidamente por ser el descubrimiento de oro más grande y de mayor ley de este siglo”, señaló Mark Bristow, presidente y director ejecutivo de Barrick, durante el Foro Minero de las Américas en Colorado Springs.

La compañía proyecta una vida útil superior a los 25 años y una capacidad de producción de entre 600.000 y 750.000 onzas anuales. La inversión estimada ronda entre 1.500 y 1.700 millones de dólares, con costos de venta de 850 a 900 dólares por onza.

Barrick planea ampliar la flota de perforación y ejecutar más de 450 kilómetros de perforaciones entre superficie y subsuelo para 2028. A su vez, gestiona permisos para el desarrollo de portales de exploración y obras subterráneas que le permitirán avanzar hacia la etapa productiva a partir de 2029.

El hallazgo posiciona a Fourmile como un activo estratégico en la cartera de Barrick, con potencial de convertirse en uno de los llamados “Tier One Gold Assets”, proyectos que sostienen más de diez años de producción a gran escala con costos competitivos a nivel mundial.