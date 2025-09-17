Milei cuestionó al peronismo en Paraguay

El presidente Javier Milei viajó a Paraguay para participar del Foro de Emprendedores Industriales, donde brindó un discurso cargado de definiciones políticas y críticas al peronismo.

Durante su exposición, aseguró: “No hay nada más injusto y aberrante que la justicia social. La justicia social es envidia más retórica”. En la misma línea, defendió su gestión y subrayó que “las ideas de la libertad traen prosperidad, nos avala la ciencia empírica”.

El mandatario también aludió a la expresidenta Cristina Kirchner, quien días atrás lo había cuestionado públicamente: “Es mucho más fácil tener Vialidad y decir que vamos a hacer un montón de rutas, como hicieron en otro Gobierno y como consecuencia de ello hay una persona que está con tobillera presa, porque la plata de eso se la afanaron”.

En otro tramo, recordó acusaciones recibidas en la campaña presidencial de 2023: “Decían que íbamos a vender órganos y no pasa. No hay ningún mercado de venta de órganos. Tampoco hay chicos con armas en las escuelas”.

Milei también rechazó las posiciones moderadas dentro de la política argentina y citó al economista austríaco Ludwig von Mises: “No hay terceras vías. Cualquier solución intermedia tiende al socialismo y eso es pobreza”. Con ese argumento, reforzó su planteo sobre el superávit fiscal y el rol limitado del Estado.