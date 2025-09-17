Milei cuestionó al peronismo en Paraguay

Adorni: “El 85% del presupuesto será para capital humano”
El vocero presidencial aseguró que el proyecto de Presupuesto 2026 prioriza educación, salud y jubilaciones, con aumentos en cada área.
El presidente participó del Foro de Emprendedores Industriales y calificó a la justicia social como “injusta y aberrante”. También apuntó contra Cristina Kirchner y defendió el rumbo de su gestión.Política 17 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
El presidente Javier Milei viajó a Paraguay para participar del Foro de Emprendedores Industriales, donde brindó un discurso cargado de definiciones políticas y críticas al peronismo.
Durante su exposición, aseguró: “No hay nada más injusto y aberrante que la justicia social. La justicia social es envidia más retórica”. En la misma línea, defendió su gestión y subrayó que “las ideas de la libertad traen prosperidad, nos avala la ciencia empírica”.
El mandatario también aludió a la expresidenta Cristina Kirchner, quien días atrás lo había cuestionado públicamente: “Es mucho más fácil tener Vialidad y decir que vamos a hacer un montón de rutas, como hicieron en otro Gobierno y como consecuencia de ello hay una persona que está con tobillera presa, porque la plata de eso se la afanaron”.
En otro tramo, recordó acusaciones recibidas en la campaña presidencial de 2023: “Decían que íbamos a vender órganos y no pasa. No hay ningún mercado de venta de órganos. Tampoco hay chicos con armas en las escuelas”.
Milei también rechazó las posiciones moderadas dentro de la política argentina y citó al economista austríaco Ludwig von Mises: “No hay terceras vías. Cualquier solución intermedia tiende al socialismo y eso es pobreza”. Con ese argumento, reforzó su planteo sobre el superávit fiscal y el rol limitado del Estado.
El vocero presidencial aseguró que el proyecto de Presupuesto 2026 prioriza educación, salud y jubilaciones, con aumentos en cada área.
La expresidenta cuestionó con ironía el discurso presidencial y lo acusó de repetir recetas del macrismo.
La ministra de Seguridad aclaró que no fue ella quien dijo “lo peor ya pasó” y marcó diferencias con el discurso presidencial sobre el Presupuesto 2026.
El Presidente anunció aumentos en salud, educación, jubilaciones y universidades. Destacó la baja de la inflación y el equilibrio fiscal como ejes centrales.
Wall Street Journal y Financial Times cuestionaron a la secretaria general de la Presidencia por presuntas coimas y el traspié electoral en Buenos Aires.
El acto se realizó en el Salón Norte de Casa Rosada y marcó la oficialización de la nueva cartera a través de un DNU.
fin de semana a puro deporte: dos clasificados a play-offs en la Liga Venadense, definiciones en la B, doble fecha de básquet, título histórico para el femenino de Independiente en Arenales, protagonismo del hockey regional y bombazo en el boxeo internacional.
El evento se realizará el domingo 28 de septiembre en el Predio Mirtha Legrand, con gastronomía, espectáculos, desfile y participación de instituciones locales.
En la CPAC de Asunción, el presidente recordó al activista estadounidense asesinado y destacó el modelo económico paraguayo en sintonía con Santiago Peña.
La ministra de Seguridad aclaró que no fue ella quien dijo “lo peor ya pasó” y marcó diferencias con el discurso presidencial sobre el Presupuesto 2026.
La expresidenta cuestionó con ironía el discurso presidencial y lo acusó de repetir recetas del macrismo.